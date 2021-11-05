وثائقي عن حياة الأسطورة ماجيك جونسون على "أبل تي في +"

جوناثان دانيال غيتي/ا ف ب/ارشيف

نيويورك (أ ف ب) – أعلنت منصة "أبل تي في +" للبث التدفقي أنها ستعرض وثائقيًا عن مسيرة وحياة أسطورة كرة السلة الأميركية ولوس أنجليس ليكرز إيرفين "ماجيك" جونسون الذي قلب عالم الرياضة رأسًا على عقب، بإعلانه إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" عام 1991.

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سيسترجع الوثائقي المؤلف من أربعة أجزاء والذي لم يتم تحديد تاريخ إصداره، حياة جونسون "منذ بداياته المتواضعة في لانسينغ في ميشيغن، إلى ألقابه الخمسة في الدوري الاميركي مع لوس أنجلوس ليكرز"، وكيف "غير الحديث عن فيروس نقص المناعة البشرية" و "أصبح ناشطًا ورجل أعمال ناجحًا"، وفق ما أفادته المنصة.

تم الإعلان عن المشروع لأول مرة كفيلم وثائقي في حزيران/يونيو 2020 على موقع "فاريتي" الأميركي، بعد أسابيع قليلة من عرض وثائقي "ذي لاست دانس" عن شيكاغو بولز ونجمه مايكل جوردان على شبكة "إس أس بي أن" وموقع "نتفليكس".

على غرار "درايف تو سورفايف" الخاص بمنافسات الفورمولا واحد، أصبحت المسلسلات الرياضية والأفلام الوثائقية ضرورية على منصات البث التدفقي بعد تحقيقها نجاحات كبيرة.

بعد أن أحدث ثورة في مركز صناعة الألعاب، صدم العبقري ماجيك جونسون عالم الرياضة والمجتمع بشكل عام بإعلانه عن إصابته بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 1991، عندما كان في مجده الكامل مع ليكرز.

واستخدم موقعه المؤثر لإقناع أكبر عدد ممكن من الناس لحماية أنفسهم من مخاطر الإصابة بالفيروس.

© 2021 AFP