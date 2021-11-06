أكثر من تسعين قتيلا في انفجار صهريج وقود في عاصمة سيراليون

سعيدو باه ا ف ب

حشد تجمع أمام هياكل دراجات نارية متفحمة بعد انفجار صهريج وقود في فريتاون عاصمة سيراليون في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

فريتاون (أ ف ب) – قتل 92 شخصا في انفجار ضخم وقع في محطة وقود في فريتاوين عاصمة سيراليون، على ما أعلن نائب الرئيس السبت.

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وأعلن نائب الرئيس محمد جلدة جالوه الذي وصل إلى موقع الحادث السبت مع عدد من المسؤولين المحللين، أن المستشفيات كانت تعالج أكثر من 88 شخصا أصيبوا بحروق بالغة.

وكان عامل في فرق الإنقاذ وممرض أكدا في وقت سابق مقتل أكثر من 80 شخصا على الأقل، فيما أفاد الممرض أنه عالج نساء ورجالا وأطفالا يعانون من "إصابات بالغة".

وأفاد شهود عيان أن الانفجار نتج عن آلية اشتعلت في محطة وقود إثر حادث سير، وامتدت النيران بعدها إلى الحي وعثر على جثث متفحمة في سيارات وفي شوارع مجاورة للموقع.

وأوضح المتطوع جوسو جاكا يورما الذي كان في المكان أن غالبية الضحايا كانوا باعة متجولين وسائقي دراجات نارية حاصرتهم النيران فيما كانوا يحاولون جمع وقود.

وتجمع مئات الأشخاص صباح الثلاثاء بعضهم كان يبحث عن أقرباء مفقودين، تحت أنظار قوات الأمن.

وأظهرت مقاطع مصورة صهريج وقود وشاحنة متفحمين، فيما كانت هياكل سيارات متفحمة تملا الجوار.

وكتب الرئيس جوليوس مادا بيو على تويتر معربا عن "تعاطفه الكبير مع العائلات التي خسرت أحباء وأولئك الذين أصيبوا" في النيران مؤكدا أن "حكومتي ستبذل كل ما بوسعها لمساعدة العائلات المتضررة".

وكتبت رئيسة بلدية فريتاون إيفون اكي ساوير على فيسبوك مبدية "حزنها الشديد" مضيفة أن "مقاطع الفيديو والصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مروعة".

وأفادت أن "مدى الأضرار التي لحقت بالأملاك غير معروف".

© 2021 AFP