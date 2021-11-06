بطولة ألمانيا: بايرن يُلحق الخسارة الأولى بفرايبورغ ويعزز صدارته

كريستوف ستاش ا ف ب/ا ف ب

البولندي روبرت ليفاندوفسكي محتفلاً بتسجيل هدف لبايرن ميونيخ في مرمى فرايبورغ ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

برلين (أ ف ب) – ألحق بايرن ميونيخ الخسارة الأولى بفرايبورغ هذا الموسم بإسقاطه 2-1 وحرمانه من تحقيق أول انتصاراته على الإطلاق في معقل الفريق البافاري في الدوري الألماني، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من البوندسليغا السبت.

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وسجّل ليون غوريتسكا (30) والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (75) هدفي بايرن، فيما أحرز يانيك هابيرير هدف فرايبورغ الوحيد (90+3).

وبهذا الفوز، عزز البافاريون موقعهم في صدارة الترتيب مع 28 نقطة، بينما تجمد رصيد فرايبورع عند 22 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الثاني الذي يحلّ ضيفاً على لايبزيغ لاحقاً.

وفرض فريق المدرب يوليان ناغلسمان الذي ضمن منتصف الأسبوع عبوره إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 5-2، سيطرته على المباراة منذ البداية، ولاحت له فرص عدة للتسجيل، لكن الحارس الهولندي مارك فليكن تألق في التصدي لها.

لكن ما هي إلا نصف ساعة، حتى تمكّن الفريق البافاري من هزّ شباك ضيفه، بعد تبادل جميل للكرة عند مشارف منطقة الجزاء، ليمرر توماس مولر الكرة إلى غوريتسكا الذي أودعها الشباك (30).

وإذ انتهى الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف نظيف، سعى الفريق البافاري إلى مضاعفة النتيجة، وكان له ذلك بعدما مرر الظهير الكندي ألفونسو ديفيس كرة إلى لوروا سانيه الذي حاول إسكان الكرة في الشباك، لكنها مرت أمام ليفاندوفسكي الذي حوّلها في المرمى بسهولة (75).

وسجّل الفرنسي كورنتان توليسو هدفاً جميلا من فوق حارس فرايبورغ، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب تسلل على الممرر المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

وحاول فرايبروغ العودة في المباراة، لكنه لم يتمكّن إلا من تسجيل هدف يتيم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق هابيرير الذي تمكن من اختراق منطقة جزاء بايرن، وأطلق تسديدة نارية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الجارس إيمانويل نوير.

وفي مباريات أخرى، فاز فولفسبورغ على أوغسبورغ 1-صفر، وأرمينيا بيليفيلد على شتوتغارت بالنتيجة نفسها، فيما خسر هوفنهايم بثانية نظيفة أمام بوخوم.

© 2021 AFP