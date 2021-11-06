بطولة ألمانيا: بايرن يُلحق الخسارة الأولى بفرايبورغ ويعزز صدارته

كريستوف ستاش ا ف ب/ا ف ب

البولندي روبرت ليفاندوفسكي محتفلاً بتسجيل هدف لبايرن ميونيخ في مرمى فرايبورغ ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

برلين (أ ف ب) – ألحق بايرن ميونيخ الخسارة الأولى بفرايبورغ هذا الموسم بإسقاطه 2-1 وحرمانه من تحقيق أول انتصاراته على الإطلاق في معقل الفريق البافاري في الدوري الألماني، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من البوندسليغا السبت.

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وسجّل ليون غوريتسكا (30) والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي (75) هدفي بايرن، فيما أحرز يانيك هابيرير هدف فرايبورغ الوحيد (90+3).

وبهذا الفوز، عزز البافاريون موقعهم في صدارة الترتيب العام مع 28 نقطة، بينما تجمد رصيد فرايبورع عند 22 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الثاني الذي سقط 2-1 أمام مضيفه لايبزيغ.

وقبل الخسارة في هذه المباراة، كان فرايبورغ الآتي من جوار "بلاك فوريست" (الغابة السوداء) الشهيرة جنوب البلاد، هو الفريق الوحيد في البوندسليغا الذي لم يتذوق طعم الخسارة هذا الموسم محققاً ستة انتصارات وأربعة تعادلات.

لكن فريق المدرب يوليان ناغلسمان الذي ضمن منتصف الأسبوع عبوره إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه بنفيكا البرتغالي 5-2، فرض سيطرته على المباراة منذ البداية، ولاحت له فرص عدة للتسجيل، لكن الحارس الهولندي مارك فليكن تألق في التصدي لها.

لكن ما هي إلا نصف ساعة، حتى تمكّن الفريق البافاري من هزّ شباك ضيفه، بعد تبادل جميل للكرة عند مشارف منطقة الجزاء، ليمرر توماس مولر الكرة إلى غوريتسكا الذي أودعها الشباك (30).

وإذ انتهى الشوط الأول بتقدم بايرن بهدف نظيف، سعى الفريق البافاري إلى مضاعفة النتيجة، وكان له ذلك بعدما مرر الظهير الكندي ألفونسو ديفيس كرة إلى لوروا سانيه الذي حاول إسكان الكرة في الشباك، لكنها مرت أمام ليفاندوفسكي الذي حوّلها في المرمى بسهولة (75).

وسجّل الفرنسي كورنتان توليسو هدفاً جميلا من فوق حارس فرايبورغ، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب تسلل على الممرر المهاجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ.

وحاول فرايبروغ العودة في المباراة، لكنه لم يتمكّن إلا من تسجيل هدف يتيم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق هابيرير الذي تمكن من اختراق منطقة جزاء بايرن، وأطلق تسديدة نارية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الجارس إيمانويل نوير.

لكن غوريتسكا أشاد بنوير بعد المباراة قائلاً إنه "عندما تدخل إلى أرض الملعب وهو أمامك، فهذا شيء مميز. لديك ثقة بنسبة مئة في المئة به. إنه آلة مطلقة وكان من الطراز العالمي لسنوات".

على المقلب الآخر، قال قائد فرايبورغ كريستيان غوينتر "بالطبع، تريد دائماً الحفاظ على سلسلة خالية من الهزائم، ولكن إذا ما كان الأمر سيكون صعباً في مكان ما، فهو هنا في ميونيخ. إنه دائماً الاختبار الأصعب. أعتقد أنه كان لدينا نحو عشر فرص فقط طوال المباراة".

دورتموند عكس التمنيات

وعلى عكس تمنيّاته ومع استمرار غياب نجمه المتألق النروجي إرلينغ هالاند بسبب إصابة في الورك، فشل بوروسيا دورتموند في تجاوز عقبة مضيفه لايبزيغ، رغم معاناة الأخير هذا الموسم منذ رحيل مدربه ناغلسمان إلى بايرن ميونيخ ولاعبين أساسيين، وسقط أمامه 2-1.

وبهذه الخسارة، فشل الفريق الأسود والأصفر الذي كان يمنّي النفس بسقوط بايرن للانقضاض على الصدارة، في تعويض خسارة 3-1 في معقله ضد أياكس أمستردام الهولندي منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

وتقدّم أصحاب الأرض بهدف قبل مرور نصف ساعة من الشوط الأول، بأقدام الفرنسي كريستوفر نكونكو (29)، قبل أن يعادل دورتموند النتيجة بهدف ماركو رويس (52).

لكن الكلمة الأخيرة كانت للايبزيغ، وبأقدام الدنماركي يوسف بولسن (68)، ليخطف النقاط الثلاث ويرتقي إلى المركز الخامس مع 18 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز فولفسبورغ على أوغسبورغ 1-صفر، وأرمينيا بيليفيلد على شتوتغارت بالنتيجة نفسها، فيما خسر هوفنهايم بثانية نظيفة أمام بوخوم.

© 2021 AFP