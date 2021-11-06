بطولة إسبانيا: برشلونة يستقبل تشافي بإهدار فوز محقق وريال مدريد يتصدر

إياغو أسباس يحتفل بتسجيله هدف التعادل لسلتا فيغو في الوقت بدل الضائع ضد برشلونة ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم في ملعب "بالايدوس" في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

مدريد (أ ف ب) – بعد ساعات من الإعلان الرسمي لعودة أسطورته تشافي هرنانديس إلى النادي لتولي الإشراف على الفريق، أهدر برشلونة انتصارًا محققًا بتفريطه بالتقدم بثلاثة نظيفة في الشوط الاول الى تعادل قاتل 3-3 مع مضيفه سلتا فيغو، فيما ارتقى ريال مدريد الى الصدارة بفوزه 2-1 على ضيف رايو فايكانو ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

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وحسم النادي الكاتالوني فجر السبت عودة نجمه السابق للإشراف عليه لما تبقى من الموسم الحالي ولموسمين إضافيين خلفًا للهولندي المقال رونالد كومان، مرحبًا بـ"الأسطورة المطلقة" لانتشاله من الأزمة الغارق بها داخل المتسطيل الأخضر.

وقال على تويتر "حان الوقت للعودة الى المنزل. أهلاً وسهلاً بك تشافي"، مضيفًا بصحبة فيديو لتشافي خلال توديعه "كامب نو" في 2015 "لم يكن أبدًا وداعًا، بل نراك لاحقًا".

ووصل تشافي عند الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي الى برشلونة على أن يتم تقديمه في ملعب كامب نو الاثنين، بعد أن ترك "ناديه الحالي السد القطري بعد محادثات أجريت خلال الأيام القليلة الماضية مع مالكي النادي".

وبدا أن أنباء عودة "المايسترو" كان لها وقع إيجابي على الفريق الذي كان في طريقه الى فوز أول في الدوري في أربع مباريات، قبل أن يكتفي بتعادل جديد بعد آخر في المرحلة السابقة ضد ألافيس سبقهتما هزيمتان ضد الغريم ريال مدريد ورايو فايكانو.

وتقدم الضيوف بثلاثية عبر أنسو فاتي (5)، سيرجيو بوسكتس (18) والهولندي ممفيس ديباي (34) قبل أن يعود أصحاب الارض بهدف قاتل لإياغو أسباس في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع (90+6) بعد أن افتتح التسجيل (52) فيما سجل نوليتو الثاني (74).

وبقي الفريق الذي يشرف عليه مؤقتًا سيرجي بارجوان تاسعًا برصيد 17 نقطة على بعد عشر نقاط من ريال مدريد.

"لعبنا بالأطفال"

وتعرض البلاوغرانا لنكسة أخرى بإصابة فاتي خليف النجم الارجنتيي ليونيل ميسي الى الرقم 10 وخروجه مع بداية الشوط الثاني إضافة الى الواعد الآخر نيكولاس غونزاليس ودخول ريكي بوتش وألخاندرو بالدي.

وستشكل إصابة فاتي قلقًا لتشافي ولويس إنركي مدرب المنتخب الاسباني الذي يستعد لخوض آخر مبارتين ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022، بعد أن بدا ابن الـ19 عامًا يعاني من آلام في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

عاد المهاجم اليافع في أيلول/سبتمبتر الفائت بعد أن أبعدته إصابة قوية في الركبة عشرة أشهر عن الملاعب، وسجل أربعة أهداف في ثماني مباريات خاضها منذ العودة.

وتحسر بارجوان الذي يعاني فريقه من إصابات كثيرة "هذا ليس عذرا، لكننا غير محظوظين بالإصابات...لقد أجبرنا على تغيير اللاعبين والتكتيك بأكمله. هذا ليس عذرا لنا، لكن كان له تأثير على النتيجة. إذا نظرنا إلى الفريق، لعبنا بالأطفال، بالأولاد".

وترك تشافي برشلونة في 2015 للدفاع عن ألوان السد القطري قبل أن يصبح لاحقًا مدرباً له، وذلك بعدما حمل قميص النادي الكاتالوني في 767 مباراة وتوج معه بـ25 لقبًا منها ثمانية في الدوري الإسباني وأبعة في دوري أبطال أوروبا.

ريال يفلت من التعادل

وواصل ريال مدريد صحوته في الليغا محققًا فوزه الثاني تواليًا ليعود الى الصدارة التي قد يخسرها في حال فوز ريال سوسييداد على مضيفه أوساسونا الاحد، علمًا أن نادي العاصمة يملك مباراة مؤجلة.

ويدين النادي الملكي بالنقاط الثلاث إلى لاعب وسطه الألماني توني كروس (14) ومهاجمه الفذ الفرنسي كريم بنزيمة (38) الذي عزز صدارته لترتيب الهدافين. فيما قلص البديل الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو الفارق بعد سبع دقائق من دخوله (76) قبل أن يخرج مصابًا.

ودخل ريال مدريد الى اللقاء في أعقاب فوزه منتصف الأسبوع 2-1 على شاختار دانييتسك الأوكراني في دوري الابطال بثنائية بنزيمة ليعزز صدارته للمجموعة ويقترب من الدور الثاني.

وأجرى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي تغييرين على التشكيلة التي بدأت الاربعاء مشركا ماركو أسينسيو في خط الهجوم بدلا من لوكاس فاسكيس، والفرنسي الواعد إدواردو كامافينغا في الوسط بدلا من الكراوتي المخضرم لوكا مودريتش.

وافتتح ريال التسجيل بعدما وصلت عرضية من أسينسيو الى كروس داخل المنطقة تابعها بيمناه قوية في أعلى الزاوية اليسرى. وبعد أن ألغي بداعي تسلل على البرازيلي فينيسيوس جونيور إثر تمريرة الألماني في عملية بناء الهجمة، أعاد ومنحه بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وضاعف أصحاب الارض تقدمهم على ملعب "سانتياغو برنايبو" بعد عرضية متقنة من النمسوي دافيد ألابا عن الرواق الايسر نحو القائم الثاني داخل المنطقة، تابعها بنزيمة في الشباك رافعًا رصيده الى عشرة أهداف في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.

واصل ريال مدريد ضغطه في الشوط الثاني وكاد أن يحرز هدفين من الأجمل هذا الموسم، أولهما فردي والثاني جماعي. استلم فينيسيوس الكرة من خلف خط منتصف الملعب من مرتدة وانطلق الى داخل المنطقة مراوغًا ببراعة ثلاثة لاعبين على عدة دفعات قبل أن يسدد الى يمين الحارس قبل أن يبعد الدفاع كرته قبل أن تتجاوز خط المرمى (51).

وقدم بعدها لاعبو ريال فاصلا جميلا بعدما مررة فينيسيوس كرة بكعب قدمه الى الفرنسي فيرلان مندي داخل المنطقة ومنه بكعب قدمه أيضًا خلفية الى بنزيمة الذي سدد كرة علت العارضة بقليل (61).

ودخل فالكاو الذي سجل هدف الفوز ضد برشلونة في المرحلة ما قبل السابقة ليحرز هدف تقليص الفارق برأسية إثر عرضية من ألفارو غارسيا (76).

وشهد الوقت بدل الضائع لحظات مثيرة وأفلت ريال مدريد من تعادل محقق للضيوف بعد أن أبعد كروس كرة أوسكار فالنتين من أمام خط المرمى قبل أن يتصدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ببراعة لتسديدة قوية.

وخاض كازيميرو مباراته رقم 200 مع ريال مدريد في الدوري ليصبح ثالث برازيلي يصل الى هذا الرقم مع "لوس بلانكوس" بعد مارسيلو (377) وروبرتو كارلوس (370).

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