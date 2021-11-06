بطولة إسبانيا: برشلونة يهدر انتصارًا محققًا على وقع إعلان تشافي مدرباً

ميغيل ريوبا ا ف ب

إياغو أسباس يحتفل بتسجيله هدف التعادل لسلتا فيغو في الوقت بدل الضائع ضد برشلونة ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم في ملعب "بالايدوس" في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

مدريد (أ ف ب) – بعد ساعات من الإعلان الرسمي لعودة أسطورته تشافي هيرنانديس إلى النادي لتولي الإشراف على الفريق، أهدر برشلونة انتصارًا محققًا بتفريطه بالتقدم بثلاثة نظيفة في الشوط الاول الى تعادل قاتل 3-3 مع مضيفه سلتا فيغو ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

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وحسم النادي الكاتالوني فجر السبت عودة نجمه السابق للإشراف عليه لما تبقى من الموسم الحالي ولموسمين إضافيين خلفًا للهولندي المقال رونالد كومان، مرحبًا بـ"الأسطورة المطلقة" لانتشاله من الأزمة الغارق بها داخل المتسطيل الأخضر.

وقال على تويتر "حان الوقت للعودة الى المنزل. أهلاً وسهلاً بك تشافي"، مضيفًا بصحبة فيديو لتشافي خلال توديعه "كامب نو" في 2015 "لم يكن أبدًا وداعًا، بل نراك لاحقًا".

ووصل تشافي عند الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي الى برشلونة على أن يتم تقديمه في ملعب كامب نو الاثنين، بعد أن ترك "ناديه الحالي السد القطري بعد محادثات أجريت خلال الأيام القليلة الماضية مع مالكي النادي".

وبدا أن أنباء عودة "المايسترو" كان لها وقع إيجابي على الفريق الذي كان في طريقه الى فوز أول في الدوري في أربع مباريات، قبل أن يكتفي بتعادل جديد بعد آخر في المرحلة السابقة ضد ألافيس سبقهتما هزيمتان ضد الغريم ريال مدريد ورايو فايكانو.

وتقدم الضيوف بثلاثية عبر أنسو فاتي (5)، سيرجيو بوسكتس (18) والهولندي ممفيس ديباي (34) قبل أن يعود أصحاب الارض بهدف قاتل لإياغو أسباس في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع (90+6) بعد أن افتتح التسجيل (52) فيما سجل نوليتو الثاني (74).

وبقي الفريق الذي يشرف عليه مؤقتًا سيرجي بارجوان تاسعًا يرصيد الى 17 نقطة على بعد سبع نقاط من ريال مدريد الثاني الذي يستقبل لاحقًا رايو فايكانو.

وتعرض البلاوغرانا لنكسة أخرى بإصابة فاتي خليف النجم الارجنتيي ليونيل ميسي الى الرقم 10 وخروجه مع بداية الشوط الثاني إضافة الى الواعد الآخر نيكولاس غونزاليس.

وستشكل إصابة فاتي قلقًا لتشافي ولويس إنركي مدرب المنتخب الاسباني الذي يستعد لخوض آخر مبارتين ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022، بعد أن بدا ابن الـ19 عامًا يعاني من آلام في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

عاد المهاجم اليافع في أيلول/سبتمبتر الفائت بعد أن أبعدته إصابة قوية في الركبة عشرة أشهر عن الملاعب، وسجل أربعة أهداف في ثماني مباريات خاضها منذ العودة.

وافتتح فاتي التسجيل بهدف جميل من زاوية ضيفة بعد توغله الى داخل المنطقة على الجهة اليسرى مسكنًا الكرة في سقف الشباك (5) قبل أن يضاغف بوسكيتس التقدم بتسديدة بيمناه من مششارف المنطقة الى يسار الحارس الأرجنتيني ماتياس ديتورو.

وعزز ديباي تقدم الضيوف بعد أن تابع برأسه عرضية من الظهير الايسر جوردي ألبا (34).

إلا أن أصحاب الارض دخلوا الشوط الثاني بمعنويات عالية مصممين على الخروج بنتيجة ايجابية ونجحوا في تقليص الفارق بداية بهدف أسباس الذي تهيأت الكرة أمامه من مسافة قريبة (52).

واصل أصحاب الارض ضغطهم وسط تراجع أداء برشلونة مع خروج فاتي وأدرك نوليتو الهدف الثاني برأسية إثر عرضية من الأرجنتيني فرانكو سيرفي (74).

وعندما كانت المباراة تلفط أنفاسها الاخيرة، خطف أسباس التعادل بتسديدة جميلة بيسراه من مشارف المنطقة الى يسار الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (90+6).

وترك تشافي برشلونة في 2015 للدفاع عن ألوان السد القطري قبل أن يصبح لاحقًا مدرباً له، وذلك بعدما حمل قميص النادي الكاتالوني في 767 مباراة وتوج معه بـ25 لقبًا منها ثمانية في الدوري الإسباني وأبعة في دوري أبطال أوروبا.

© 2021 AFP