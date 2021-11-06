دوري "أن بي أيه": نيكس يلحق بباكس هزيمة أخرى في معقله وفوز جديد لنتس

نجم بروكلين نتس كيفن دورانت (الرقم 7) في محاولة أمام لاعب ديترويت بيستونز جيرامي غرانت (رقم 9) خلال الشوط الثاني من مباراة الفريقين في دوري "أن بي أيه"، ديترويت، ميتشيغن، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – عاد نيويورك نيكس من بعيد وعوض تخلفه في الشوط الأول أمام مضيفه ميلووكي باكس حامل اللقب بفارق 21 نقطة ليخرج منتصراً 113-98 الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي "أن بي أيه"، فيما واصل بروكلين نتس انتصاراته بتحقيقه فوزه الرابع توالياً بقيادة كيفن دورانت وجيمس هاردن.

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على ملعب "فايسرف فوروم" وأمام 17300 متفرج، واصل باكس معاناته في معقله بتلقيه الهزيمة الرابعة من أصل خمس مباريات خاضها بين جمهوره هذا الموسم والخامسة بالمجمل من أصل تسع مباريات.

وبعدما كان متخلفاً بفارق 21 نقطة بعد خسارته الربع الأول 19-38، انتفض نيكس وتفوق على مضيفه 94-60 في الأرباع الثلاثة التالية، ليخرج في النهاية منتصراً بعد هزيمتين على التوالي.

ويدين فريق المدرب توم ثيبودو بالفوز الى جوليوس راندل الذي سجل 32 نقطة مع 12 متابعة و4 تمريرات حاسمة، وأضاف ديريك روز 23 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة وآر دجاي باريت 20 مع 7 متابعات.

أما من جهة حامل اللقب الذي عانى تحت السلة بعدما اكتفى بـ28 نقطة في المنطقة الملونة مقابل 54 لضيفه، فكان النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الأفضل بتسجيله 25 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وأضاف غرايسون ألن 22 من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريق المدرب مايك بودنهولتزر هزيمة جديدة في مستهل حملة الدفاع عن اللقب.

وقال بودنهولتزر بعد اللقاء "لقد عانينا. دفاعياً، لقد خسرنا هويتنا. كل ما في الأمر أننا لم نلعب جيداً بعد البداية الموفقة".

وخلافاً لباكس، واصل بروكلين نتس سلسلته الجيدة في الآونة الأخيرة بتحقيقه فوزه الرابع توالياً والسادس في 9 مباريات خاضها هذا الموسم، وذلك بتغلبه على مضيفه الجريح ديترويت بيستونز 96-90 بفضل دورانت الذي دخل تاريخ النادي بعدما بات أول لاعب يسجل 20 نقطة أو أكثر في المباريات التسع الأولى من الموسم.

وأنهى دورانت اللقاء بـ29 نقطة مع 10 متابعات رغم نسبة نجاحه المتدنية نسبياً في التسديد (12 من أصل 27 محاولة)، فيما حقق هاردن "تريبل دابل" بتسجيله 15 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، لكنه عانى من داخل القوس وبات خامس لاعب في تاريخ الدوري يحقق "تريبل دابل" من أن دون أن يسجل أي سلة من داخل القوس، لينضم الى جايسن كيد، ديلون رايت، ستيف بلايك وكيرك هنريتش.

وبرر مدرب نتس الكندي ستيف ناش نسبة النجاح المتدنية لفريقه في اللقاء الذي برز فيه أيضاً لاماركوس ألدريدج (16 نقطة) وبلايك غريفين (13)، قائلاً "ستجد نفسك تخوض مباريات تعاني فيها عاطفياً، بدنياً أو ذهنياً. لا أعتقد أننا كنا جيدين بالقدر الذي كنا نريده هذه الليلة، لكننا قاتلنا دفاعياً وفزنا بالمباراة".

وكان كايد كانينغهام أفضل لاعبي بيستونز بـ17 نقطة وأضاف الكندي كيلي أولينيك 14 مع 10 متابعات، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب أصحاب الأرض هزيمتهم الثامنة في تسع مباريات حتى الآن.

© 2021 AFP