قتيلان ومفقودان في حادث في حقل نفط في ليبيا

محمود تركية ا ف ب/ا ف ب

ناقلة "أنوار ليبيا" المحمّلة بأكثر من 9 ملايين ليتر من النفط تصل إلى مرفأ في طرابلس في ليبيا في 6 آب/أغسطس 2014

طرابلس (أ ف ب) – توفي تونسيان فيما لا يزال اثنان مفقوديْن بعد حادث وقع الجمعة في حقل نفط قبالة الساحل الغربي لليبيا، بحسب مصادر رسمية.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت القنصلية العامة التونسية في العاصمة الليبية طرابلس "جد ظهر يوم الجمعة 5 (تشرين الثاني/)نوفمبر 2021 حادث شغل أليم بحقل البوري النفطي بسواحل مدينة الزاوية اللّيبية أسفر عن وفاة مواطنَيْن تونسيَيْن تم انتشال جثمانيْهما على الفور، وفقدان إثنين آخريْن حيث تتواصل عمليات البحث عنهما إلى حد الآن". وأضافت أن "تمثّل الحادث الأليم في سقوط المواطنين الخمسة من فوق أحد الخزانات العائمة على اثر انقطاع أحد الأسلاك التي تشده".

وأُنقذ تونسي خامس وقع في الماء "في الحادث وتمّ نقله إلى المستشفى عبر الاسعاف الطائر وحالته الصحّية الراهنة مستقرة".

واشارت مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا في بيان نشرته على فيسبوك إلى أنها "تلقت بلاغًا من مدير ميناء الزاوية النفطي بوقوع حادثة عند الساعة 14,30 (12,30 ت غ)".

وتابعت "تم تكليف لجنة تحقيق للذهاب لموقع الحادث للبدء في جمع الاستدلالات وإعداد تقرير بالخصوص".

يُعدّ حقل البوري البحري من أكبر الحقول في البحر المتوسط ويقع على بعد 120 كيلومترًا تقريبًا من الساحل الغربي لليبيا وتديره شركة مليته للنفط والغاز.

وبحسب شركة مليته للنفط والغاز، وقع الحادث "أثناء عملية فك وجر الخزان المخرد ’سلوق’ والذي هو خارج الخدمة من سنة 2017".

© 2021 AFP