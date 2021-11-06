كأس بيلي جين كينغ: روسيا تحرز اللقب على حساب سويسرا

مايكل تشيك ا ف ب

روسيا تحرز لقب كأس بيلي جين كينغ لمنتخبات السيدات في كرة المضرب على حساب سويسرا في العاصمة التشيكية براغ في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

براغ (أ ف ب) – حققت روسيا لقب النسخة الأولى من "كأس بيلي جين كينغ" المخصصة لمنتخبات السيدات في كرة المضرب والتي كانت تعرف سابقًا تحت مسمى كأس الاتحاد، بفوزها السبت على سويسرا من دون خوض مباراة الزوجي في النهائي المقام في العاصمة التشيكية براغ.

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في أولى مباريات الفردي، تفوقت داريا كاساتكينا المصنفة 28 عالميًا على جيل تيخمان (39) بنتيجة 6-2، 6-4 في غضون ساعة و20 دقيقة.

في الثانية، كانت المنافسة أكثر احتدامًا بعد أن تقدمت السويسرية بليندا بنتشيتش حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو هذا الصيف والمصنفة 17 عالميًا 6-3، إلا أن ليودميلا سامسونوفا (40 عالميًا) عادت لتفوز بآخر مجموعتين 6-3 و6-4 بعد ساعتين و22 دقيقة.

وألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا قبل أن يطلق عليها المسمى الجديد.

في نصف نهائي الجمعة، كانت روسيا أقصت الولايات المتحدة 2-1 فيما تفوقت سويسرا على أستراليا 2-صفر.

© 2021 AFP