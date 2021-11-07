التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 138 متمردا يمنيا بغارات حول مأرب

المكتب الإعلامي للحوثيين/ا ف ب/ارشيف

صورة مأخوذة من فيديو نشره المكتب الإعلامي للحوثيين في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 يظهر دبابة تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية مشتعلة في مديرية الجوبة قرب محافظة مأرب

الرياض (أ ف ب) – أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد مقتل أكثر من 138 عنصرا من المتمردين الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.

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وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) "عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 138 عنصراً إرهابياً".

واستهدفت الغارات الجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مدينة مأرب والكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب المدينة.

ويعلن التحالف الداعم منذ عام 2015 للحكومة المعترف بها، يوميا منذ نحو شهر عن ضربات لوقف تقدم المتمردين قتل فيها نحو ثلاثة آلاف مقاتل.

ويتعذر التحقق بشكل مستقل من أرقام الضحايا التي يعلنها التحالف، ونادرا ما يعلن الحوثيون خسائرهم.

© 2021 AFP