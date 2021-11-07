بطولة فرنسا: مرسيليا يفرط في انتزاع المركز الثاني

قائد مرسيليا ديميتري باييت يحاول تخطي لاعب وسط متز العاجي حبيب مايغا في الدوري الفرنسي في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

باريس (أ ف ب) – فرط مرسيليا في انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا عندما سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه متز التاسع عشر قبل الأخير الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

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وفشل النادي الجنوبي في استغلال النقص العددي في صفوف ضيوفه الذين تلقوا ضربة موجعة مطلع الشوط الثاني بطرد مدافعهم البرازيلي جيميرسون بسبب بتدخل قوي بحق القائد ديميتري باييت (56).

وأهدر مرسيليا نقطتين ثمينتين في سعيه لاستعادة المركز الثالث على الأقل من لنس الذي كان انتزع المركز الثاني مؤقتا بإكرامه وفادة ضيفه تروا برباعية نظيفة الجمعة في افتتاح المرحلة.

وتراجع مرسيليا إلى المركز الرابع بعدما اكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف لنس، وبفارق الاهداف خلف نيس الذي يلعب مع ضيفه مونبلييه لاحقا.

وهو التعادل الثاني تواليا لمرسيليا على ارضه بعد الاول امام ضيفه لاتسيو 2-2 الخميس في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

كما هو التعادل الثاني على التوالي لمتز التاسع عشر قبل الأخير بعد الاول مع ضيفه سانت اتيان صاحب المركز الاخير في المرحلة الماضية، فرفع رصيده إلى ثماني نقاط، عغلما بأنه حقق فوزا واحدا فقط حتى الآن هذا الموسم مقابل خمسة تعادلات وسبع هزائم.

ويلعب لاحقا رينس مع موناكو، ونانت مع ستراسبورغ، ولوريان مع بريست، وسانت اتيان مع كليرمون فيران، ورين مع ليون.

© 2021 AFP