جائزة ألغارف الكبرى: فوز بانيايا وسقوط كوارتارارو

باتريسيا دي ميلو مورييرا ا ف ب/ا ف ب

Portimao (البرتغال) (أ ف ب) – سقط الدراج الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) المتوج مؤخراً بلقب فئة موتو جي بي في بطولة العالم للدراجات النارية، في حين فاز وصيفه في الترتيب الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي)، بلقب جائزة ألغارف الكبرى على حلبة بورتيماو البرتغالية التي استضافت المرحلة السابعة عشرة قبل الأخيرة من المنافسات الأحد.

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وسجل بانيايا 38:17.720 دقيقة متقدماً بفارق 2.478 ثانيتين عن بطل العالم 2020 الاسباني جوان مير (سوزوكي) وبفارق 6.402 ثوانٍ عن الاسترالي جاك ميلر (دوكاتي).

وبخلاف ما حصل سابقاً، أحكم "بيكو" بانيايا (24 عاماً) الذي انطلق من المركز الأوّل بعدما حقق أسرع توقيت في التجارب التأهيلية للسباق الخامس توالياً، قبضته على الصدارة منذ البداية حتّى النهاية، محرزاً لقبه الثالث هذا العام.

وفشل كوارتارارو في اجتياز خط النهاية بعدما تعرض لسقطة في اللفة 20 من أصل 25، في أوّل انسحاب للدراج الفرنسي المتوج بطلاً للعالم بالطريقة ذاتها بعد سقوط بانيايا مطارده المباشر على اللقب في السباق الماضي في إيطاليا على حلبة ميسانو.

ولم يتمكن كوارتارارو (22 عاماً) المنطلق من المركز السابع من تحسين موقعه على الحلبة لينتهي به الامر بالسقوط عن دراجته قبل 5 لفات من النهاية، حيث فشل في تكرار الانجاز الذي حققه في نيسان/أبريل الماضي عندما أحرز لقب جائزة البرتغال الكبرى، المرحلة الثالثة من البطولة والتي أقيمت على الحلبة ذاتها.

كما فشل الفرنسي الذي بدا مستسلماً في التجارب والسباق، في احراز سباقه السادس هذا العام.

وتوقف السباق مرتين قبل لفتين من النهاية بسبب حادث من دون نتائج كارثية جمع بين الاسباني إيكر ليكونا (كاي تي إم-تيك3) والبرتغالي ميغيل أولفييرا (كاي تي إم).

-دوكاتي بطلة الصانعين-

في المقابل، أكد الدراج الإيطالي بانيايا انه سيكون من أبرز المرشحين للدخول مجدداً دائرة المنافسين على لقب الفئة الملكة في عام 2022، في حين سمح فوزه في بورتيماو بتتويج فريقه دوكاتي بلقب الصانعين على غرار انجاز عام 2020.

وأحرز الدراج الفرنسي الآخر يوهان زاركو (دوكاتي-براماك) صاحب المركز الخامس في السباق والترتيب، اللقب الشرفي لأفضل دراج يدافع عن ألوان فريق خاص.

ومُني عشاق الدراجات النارية بخيبة أمل مع إعلان بطل العالم ست مرات الاسباني مارك ماركيس والمتوج بلقب السباقين الاخيرين في الاميركيتين وإيطاليا، انسحابه من السباق كاجراء احترازي على خلفية تعرضه لسقوط خلال التمارين، إلاّ أن شقيقه أليكس (هوندا-أل سي آر) عوض هذا الغياب بحلوله رابعاً.

وحلّ اسطورة موتو جي بي الإيطالي فالنتينو روسي في المركز الثالث عشر في مشاركته ما قبل الأخيرة في الفئة الأولى، ليضع حداً لمسيرة غنية بالانجازات والألقاب.

وكان الإيطالي البالغ 42 عاماً والمتوح بطلاً 9 مرات، منها 7 في الفئة الملكة، أعلن في وقت سابق من هذا العام، انه قرر الاعتزال حيث سيكون سباق فالنسيا الاخير في مسيرته.

-غاردنر يفوز ويقترب من لقب موتو 2-

في فئة موتو 2 أحرز الاسترالي ريمي غاردنر (كاليكس) لقب السباق واقترب أكثر من التتويج المنتظر في فئته.

وما زال يتوجب على عشاق الدراجات النارية انتظار سباق فالنسيا الاخير لهذا الموسم لحسم هوية الفائز باللقب، إذ برغم فوز غاردنر المنطلق من المركز الأوّل للمرة السابعة هذا العام، إلا أن الاسترالي لم يتمكن من الإفلات من مطارده المباشر وزميله في الفريق الاسباني راوول فرنانديس الذي حلّ ثانياً.

وهيمن فرنانديس على بداية السباق وتقدم على غاردنر، قبل أن يعود الاخير لفرض إيقاعه ويستعيد المركز الأوّل في منتصف السباق وليحافظ عليه حتى النهاية مسجلاً 39:36.275 دقيقة.

ولم يعد غاردنر الذي رفع رصيده في صدارة ترتيب الدراجين إلى 305 نقاط مقابل 282 لفرنانديس، يحتاج سوى لنقطتين لانتزاع لقب موتو 2 على حلبة فالنسيا.

-الإسباني أكوستا ثاني أصغر بطل للـ موتو 3-

وفي موتو3، أصبح الإسباني بيدرو أكوستا الأحد ثاني أصغر بطل عالم في التاريخ في هذه الفئة عندما ظفر به في سن الـ17 عاما بإحرازه المركز الأول.

الدراج الإسباني بيدرو أكوستا يحتفل بتتويجه بطلا للعالم في فئة موتو 3 للدراجات النارية بإحرازه المركز الأول في سباق جائزة الغارف الكبرى في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021. باتريسيا دي ميلو موريرا اف ب

وفرض دراج فريق كاي تي إم، نفسه نجماً في مشاركته الأولى في مسيرته الاحترافية في بطولة العالم رافعا غلته من الانتصارات إلى ستة في 17 مرحلة حتى الآن، بعد الدوحة والبرتغال وإسبانيا وألمانيا وستيريا في النمسا.

وعوض أكوستا إهداره فرصة أن يكون أصغر بطل عالم في التاريخ قبل أسبوعين في سباق جائزة إميليا-رومانيا الكبرى في إيطاليا عندما حل ثالثاً.

واستغل أكوستا الفرصة الثانية في جائزة الغارف الكبرى مستفيدًا من انسحاب مطارده المباشر دراج هوندا الإيطالي دينيس فوجيا، الوحيد الذي كان لا يزال بإمكانه حرمانه من اللقب، بسبب سقوطه.

وعزز أكوستا موقعه في صدارة الترتيب العام برصيد 259 نقطة وبفارق 46 نقطة أمام فوجيا (213 نقطة).

وقطع أكوستا مسافة السباق البالغة 96,432 كلم بزمن 38:04.339 دقيقة بفارق 0.354 ثانية عن الإيطالي أندريا مينيو (هوندا) وبفارق 0.880 ثانية عن الإيطالي الآخر نيكولو أنتونيلي (كاي تي إم).

في عمر 17 عامًا و166 يومًا، أصبح أكوستا ثاني أصغر بطل عالم في جميع الفئات بعد الإيطالي لوريس كابيروسي الذي احتفظ برقمه القياسي الذي حصل عليه في عام 1990 بفارق يوم واحد فقط.

وكشر أكوستا عن أنيابه منذ بداية الموسم عندما كان عمره وقتها 16 عاماً فقط، حيث أصبح أصغر دراج يصعد على منصة التتويج في أول ثلاثة سباقات له.

حل ثانياً في جائزة قطر الكبرى، في المرحلة الأولى، وفاز بسباق جائزة الدوحة في الثانية، ثم بجائزة البرتغال الكبرى، المرحلة الثالثة، قبل أن يفعلها للمرة الثالثة تواليا ويحرز المركز الأول في سباق جائزة إسبانيا الكبرى.

وكان أكوستا حظي بإشادة مواطنه الأسطورة مارك ماركيس في بداية الموسم عندما قال "سيصل قريبًا إلى فئة موتو جي بي، وعندما سيصل، إذا استمر على هذا النحو، فإنه سيجعل الأمور صعبة جدا" على الدراجين الآخرين.

ويحمل ماركيس الرقم القياسي لأصغر بطل عالم في فئة موتو جي بي، عندما كان في سن العشرين. ومنذ ذلك الحين توج باللقب العالمي ست مرات.

اولي/م م-د ح/ز ر

© 2021 AFP