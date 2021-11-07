جائزة الغارف الكبرى: الإسباني أكوستا يتوج باللقب العالمي لفئة موتو 3 في سن الـ17 عاما

الدراج الإسباني بيدرو أكوستا يحتفل بتتويجه بطلا للعالم في فئة موتو 3 للدراجات النارية بإحرازه المركز الأول في سباق جائزة الغارف الكبرى في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

بورتيماو (البرتغال) (أ ف ب) – أصبح الإسباني بيدرو أكوستا الأحد ثاني أصغر بطل عالم في التاريخ في فئة موتو 3 عندما ظفر به في سن الـ17 عاما بإحرازه المركز الأول في سباق جائزة الغارف الكبرى، المرحلة السابعة عشرة قبل الأخيرة من بطولة العالم للدراجات النارية، على حلبة بورتيماو البرتغالية.

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وفرض دراج فريق كاي تي إم، نفسه نجما في مشاركته الأولى في مسيرته الاحترافية في بطولة العالم رافعا غلته من الانتصارات إلى ستة في 17 مرحلة حتى الآن، بعد الدوحة والبرتغال وإسبانيا وألمانيا وستيريا في النمسا.

وعوض أكوستا إهداره فرصة أن يكون أصغر بطل عالم في التاريخ قبل أسبوعين في سباق جائزة إميليا-رومانيا الكبرى في إيطاليا عندما حل ثالثا.

واستغل أكوستا الفرصة الثانية في جائزة الغارف الكبرى مستفيدًا انسحاب مطارده المباشر دراج هوندا الإيطالي دينيس فوجيا، الوحيد الذي كان لا يزال بإمكانه حرمانه من اللقب، بسبب سقوطه.

وعزز أكوستا موقعه في صدارة الترتيب العام برصيد 259 نقطة 46 نقطة أمام فوجيا (213 نقطة).

وقطع أكوستا مسافة السباق البالغة 96,432 كلم بزمن 38:04.339 دقيقة بفارق 0.354 ثانية عن الإيطالي أندريا مينيو (هوندا) وبفارق 0.880 ثانية عن الإيطالي الآخر نيكولو أنتونيلي (كاي تي إم).

في عمر 17 عامًا و166 يومًا، أصبح أكوستا ثاني أصغر بطل عالم في جميع الفئات بعد الإيطالي لوريس كابيروسي الذي احتفظ برقمه القياسي الذي حصل عليه في عام 1990 بفارق يوم واحد فقط.

وكشر أكوستا عن أنيابه منذ بداية الموسم عندما كان عمره وقتها 16 عاما فقط، حيث أصبح أصغر دراج يصعد على منصة التتويج في أول ثلاثة سباقات له.

حل ثانياً في جائزة قطر الكبرى، في المرحلة الأولى، وفاز بسباق جائزة الدوحة في الثانية، ثم بجائزة البرتغال الكبرى، المرحلة الثالثة، قبل أن يفعلها للمرة الثالثة تواليا ويحرز المركز الأول في سباق جائزة إسبانيا الكبرى.

وكان أكوستا حظي بإشادة مواطنه الأسطورة مارك ماركيس في بداية الموسم عندما قال "سيصل قريبًا إلى فئة موتو جي بي، وعندما سيصل، إذا استمر على هذا النحو، فإنه سيجعل الأمور صعبة جدا" على الدراجين الآخرين.

ويحمل ماركيس الرقم القياسي لأصغر بطل عالم في فئة موتو جي بي، عندما كان في سن العشرين. ومنذ ذلك الحين توج باللقب العالمي ست مرات.

اولي/م م

© 2021 AFP