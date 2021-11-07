دورة باريس للماسترز: ديوكوفيتش يحرز لقبه السادس

كريستوف ارشامبو ا ف ب/ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش محتفلا بعد فوزه على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي دورة باريس للألف نقطة في كرة المضرب في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

باريس (أ ف ب) – أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً لقب دورة باريس للماسترز للألف نقطة في كرة المضرب بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف الثاني 4-6 و6-3 و6-3 الاحد في المباراة النهائية.

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ورفع الصربي رصيده الى ستة ألقاب في هذه الدورة وثأر من مدفيديف بالذات الذي حرمه من احراز البطولات الاربع الكبرى خلال عام واحد عندما هزمه في نهائي فلاشينغ ميدوز في أيلول/سبتمبر الماضي، علماً أنّ ديوكوفيتش كان يخوض في باريس أول دورة له منذ تلك المباراة حيث قرر الاخلاد الى الراحة على مدى الاسابيع الاخيرة.

كما رفع ديوكوفيتش رصيده في ألقاب الماسترز الى 37 في مسيرته لينفرد بالرقم القياسي أيضاً الذي كان يتقاسمه مع الاسباني رافايل نادال.

ودخل "ديوكو"المباراة النهائية منتشياً بعد أن حسم تربعه على عرش تصنيف رابطة المحترفين في كرة المضرب نهاية الموسم الحالي للمرة السابعة، في إنجاز قياسي لم يسبقه إليه أحد.

وكان الصربي البالغ 34 عاماً متشاركاً بالرقم القياسي سابقاً مع الأميركي بيت سامبراس، لكنه تخطاه السبت عندما تغلب على البولندي هوبرت هوركاتش 3-6 و6-صفر و7-6 (7/5) في طريقه الى النهائي.

© 2021 AFP