إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحماس

محمود الهمص اف ب

محتجون فلسطينيون يحرقون إطارات خلال تظاهرة على السياج الحدودي بين اسرائيل وقطاع غزة في شرق مدينة غزة في 28 آب/أغسطس 2021

القدس (أ ف ب) – أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الإثنين أن نظام القبة الحديدية الدفاعي أسقط طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس الإسلامية أطلقت من قطاع غزة المحاصر.

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وجاء في بيان الجيش "اقتربت قبل وقت قصير طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية من منطقة غزة البحرية وتم اعتراضها".

وسبق أن أسقط الجيش الإسرائيلي طائرات مسيرة تابعة لحركة حماس التي تحكم قطاع غزة، وخاصة خلال التصعيد الأخير بين الجانبين في أيار/مايو الماضي والذي استمر 11 يوما.

وتشن إسرائيل غارات جوية تستهدف مواقع للجماعات الإسلامية في قطاع غزة، تأتي ردا على اطلاق صواريخ وبالونات حارقة من قطاع غزة.

وأعقب التصعيد الدموي الأخير على القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ نحو 14 عاما، تهدئة ملموسة شملت موافقة إسرائيل على معاودة توزيع المساعدات المالية القطرية على الأسر الفقيرة.

كما أعلنت إسرائيل زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وسمحت بدخول مواد بناء ومركبات وغيرها من المواد الأساسية في محاولة للحفاظ على الهدوء الهش.

© 2021 AFP