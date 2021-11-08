إعادة انتخاب أورتيغا رئيساً لنيكاراغوا بحصوله على 75% من الأصوات (نتائج جزئية رسمية)

ماينور فالنسويلا اف ب/ارشيف

رئيس نيكاراغوا دانيال اورتيغا وزوجته روساريو موريو نائبة الرئيس في ماناغوا في 21 آذار/مارس 2019

ماناغوا (أ ف ب) – أُعيد انتخاب رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا الأحد لولاية رابعة متتالية تمتدّ على خمسة أعوام بحصوله على 75% من الأصوات بحسب النتائج الأولية الرسمية الجزئية التي أعلنتها الاثنين المحكمة الانتخابية.

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وقالت المحكمة إن هذه النتائج الجزئية الرسمية ترتكز على فرز الأصوات في 49% من مراكز الاقتراع وتُبيّن أن نسبة المشاركة بلغت 65,34%.

وأفاد مرصد "أورناس أبيرتاس" المقرّب من المعارضة أن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 81,5%، بناء على معطيات 1450 مراقبًا غير مرخص لهم كانوا موجودين في 563 مركز اقتراع أثناء الانتخابات الرئاسة.

وندد الأميركيون والأوروبيون مسبقا بهذه الانتخابات معتبرين أنها "مهزلة" و"مسرحية"، منكرين أي شرعية لها.

وانتقد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد الانتخابات في نيكاراغوا واصفا إياها بأنها "صورية".

في المقابل هنأ رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو نظيره، بدون انتظار النتيجة.

ووصفت اسبانيا من جهتها الانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا بانها "مهزلة".

ومنِع صحافيون من وسائل إعلام دولية عدة من دخول البلاد ورفضت الحكومة وجود مراقبين مستقلين.

© 2021 AFP