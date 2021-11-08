التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 115 متمردا يمنيا بغارات حول مأرب
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الرياض (أ ف ب) – أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين مقتل 115 عنصرا من المتمردين الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.
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وقال التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ "عمليات الاستهداف شملت تدمير 19 من الآليات العسكرية والقضاء على 115 عنصراً إرهابياً".
واستهدفت الغارات صرواح في غرب مأرب والجوف في شمال المدينة الغنية بالنفط.
© 2021 AFP