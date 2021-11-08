التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 115 متمردا يمنيا بغارات حول مأرب

صورة مأخوذة من فيديو نشره المكتب الإعلامي للحوثيين في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 يظهر دبابة تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية مشتعلة في مديرية الجوبة قرب محافظة مأرب المكتب الإعلامي للحوثيين/ا ف ب/ارشيف

الرياض (أ ف ب) – أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين مقتل 115 عنصرا من المتمردين الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.