انتهاء أسبوع العطلة الوطنية في روسيا رغم استمرار انتشار الوباء

أحد المارة في محطة المترو كومسومولسكايا في موسكو في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

موسكو (أ ف ب) – عادت روسيا الإثنين الى الحياة الطبيعية بعد أسبوع عطلة وطنية أعلنته السلطات لوقف انتشار فيروس كورونا فيما لا تزال البلاد تسجل عشرات آلاف الإصابات الجديدة وأكثر من ألف وفاة يوميا.

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كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن العطلة من 30 تشرين الأول/اكتوبر وحتى 7 تشرين الثاني/نوفمبر لوقف انتشار الوباء في البلد الأكثر تضررا في أوروبا.

في موسكو العاصمة كما في غالبية المدن الروسية، أدى هذا الإجراء خصوصا الى إغلاق مقاه ومطاعم ومراكز رياضية وصالونات التجميل ومتاجر المنتجات غير الأساسية.

وقررت غالبية المناطق الروسية عدم تمديد هذه الاجراءات، باستثناء بعضها مثل نوفغورود (شمال غرب) وتومسك (سيبيريا) عمدت الى تمديد لاسبوع.

سجلت روسيا في هذا الوقت حصيلة قياسية جديدة من الإصابات اليومية السبت مع 41335 إصابة جديدة في 24 ساعة. وبلغت الوفيات اليومية حصيلة قياسية جديدة الخميس (1195) في أوج فترة العطلة.

الاثنين أعلنت السلطات الروسية أنها أحصت رسميا 39400 إصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية و1190 وفاة.

بحسب الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف فانه "من المبكر جدا" الاثنين استخلاص النتائج حول آثار فترة العطلة هذه. وقال للصحافيين "هذا الأمر لن يتضح قبل أسبوع".

في فيليكي نوفغورود حيث مددت السلطات المحلية فترة العطلة حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر، رحبت أنتونينا ليونتييفا (75 عاما) الاثنين بهذا الاجراء "الصائب والضروري". وقالت هذه المتقاعدة لوكالة فرانس برس "قد يتراجع عدد المصابين والوفيات خلال أسبوع".

من جهته قال ألكسندر فوروتيلوف (19 عاما) الموظف في خدمة توصيل انه انزعج من هذا التمديد وكذلك من فرض الشهادة الصحية للدخول الى الأماكن العامة في المنطقة. وقال "كل هذا سخيف".

منذ بدء الخريف، سجلت البلاد عدة مرات أرقاما قياسية من الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن كوفيد-19 في أوج انتشار الوباء.

وبعد إغلاق مشدد في ربيع 2020، رفضت السلطات اعتماده مجددا رغم الموجات الوبائية بهدف الحد من الخسائر الاقتصادية.

وما ساهم أيضا في الانتشار السريع لكوفيد هو ضعف نسب تلقيح السكان الروس على خلفية ارتياب شامل حيال اللقاحات المصنعة محليا.

رغم ان روسيا لديها عدة لقاحات محلية الصنع، إلا ان 34% فقط من سكانها البالغ عددهم 144 مليونا ملقحون بالكامل بحسب الاحصاءات الرسمية.

وأحصت روسيا في حصيلة اجمالية، حتى اليوم 8,834,495 إصابة و248,004 وفاة.

بحسب وكالة الاحصاء روستات فان الحصيلة الإجمالية للوباء في روسيا قاربت 450 ألف وفاة في نهاية أيلول/سبتمبر.

© 2021 AFP