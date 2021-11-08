دوري "أن بي أيه": إمبيد يغيب عن سيكسرز "مباريات عدة" بسبب كورونا

جوناثان دانيال غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد خلال مباراة فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ضد شيكاغو بولز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، شيكاغو، ايلينوي، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – أصيب لاعب الارتكاز الكاميروني في صفوف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جويل إمبيد بفيروس كورونا، ما سيبعده "مباريات عدة" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الإثنين.

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وكشف موقعا "أي أس بي أن" و"ذي أثلتيك" أن نتيجة اختبار إمبيد جاءت إيجابية بـ"كوفيد-19" صبيحة الإثنين، وبدأ في تطبيق بروتوكول الصحة والسلامة المفروض من قبل رابطة الدوري.

وكان من المفترض أن يخلد لاعب الارتكاز البالغ 27 عاماً الى الراحة بقرار من مدرب الفريق دوك ريفرز لمباراة الإثنين في ملعب نيويورك نيكس والتي تليها ضد ميلووكي باكس حامل اللقب الثلاثاء.

لكن بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا، من المفترض أن يغيب إمبيد عن سيكسرز "مباريات عدة" بحسب "إي أس بي أن".

ويشكل غياب الكاميروني ضربة قاسية لسيكسرز، لاسيما أنه لعب دوراً أساسياً في البداية المميزة للفريق هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب المنطقة الشرقية بعد فوزه بثماني من مبارياته العشر الأولى.

ويتصدر إمبيد ترتيب أفضل مسجلي سيكسرز بمعدل 21.4 نقطة في المباراة الواحدة مع 9.4 متابعات.

© 2021 AFP