التحالف بقيادة السعودية يعلن مقتل 110 متمردين يمنيين بغارات حول مأرب

احمد الباشا ا ف ب

قوات أمنية تابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تمشط منطقة يعقد بها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن السويدي هانس غروندبرغ اجتماعا في مدينة تعز في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الرياض (أ ف ب) – أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء مقتل أكثر من 110 عناصر من المتمردين الحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مأرب، آخر معقل للحكومة في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.

إعلان اقرأ المزيد

وقال التحالف في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إنه ثام بتنفيذ "30 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا" في الأربع وعشرين ساعة الماضية. وأدت هذه الغارات إلى "تدمير 22 من الآليات العسكرية وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 عناصر إرهابية".

واستهدفت الغارات منطقة صرواح في غرب مأرب ومحافظة الجوف القريبة من مأرب في شمال اليمن.

ويعلن التحالف الذي يدعم الحكومة المعترف بها دوليا يوميا منذ نحو شهر تقريبا، عن غارات جوية لوقف تقدم المتمردين. وأدت هذه الغارات إلى مقتل نحو 3200 مقاتل.

ويتعذر التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام. ونادرا ما يعلن المتمردون الحوثيون عن خسائرهم.

© 2021 AFP