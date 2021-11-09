القضاء السوداني يأمر بإعادة خدمة الانترنت المقطوعة منذ الانقلاب

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سودانيون يرفعون علمهم الوطني خلال تظاهرات ضد انقلاب الخرطوم في 04 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

الخرطوم (أ ف ب) – أمرت محكمة سودانية الثلاثاء باعادة تشغيل شبكة انترنت المقطوعة في البلاد منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في 25 تشرين الأول/اكتوبر، بحسب ما قال أحد المحامين لفرانس برس.

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ولكن لا يزال لا يمكن الوصول الى شبكة انترنت في السودان بعيد ظهر الثلاثاء.

وأقام الدعوى مجموعة من المحامين وجمعية حماية المستهلك السودانية، بحسب أحد هؤلاء المحامين عبد العظيم حسن.

وأكد أن "المحكمة العامة في الخرطوم أمرت بعودة خدمة الانترنت فورا".

وانقطع الانترنت على نطاق واسع في السودان منذ أعلن البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي وأوقف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من الوزراء والسياسيين.

ولكن المعارضين للانقلاب لجأوا الى أساليب تقليدية فدعوا الى عصيان مدني من خلال الرسائل القصيرة (أس أم أس) او من خلال منشورات تُوزع على المنازل .

وتم قطع خدمة الهاتف كذلك في السودان في بعض الأوقات وخصوصا أثناء التظاهرات الحاشدة التي نظمت ضد الانقلاب في 30 تشرين الأول/اكتوبر.

ووعد الفريق البرهان غداة انقلابه بعودة خدمة الانترنت "تدريجيا" بعد أن اتهم الشبكة العنكبوتية بأنها آلة لصنع "الفتنة".

وقُتل 14 متظاهرا على الأقل في قمع التظاهرات المعارضة للانقلاب، وفقا للجنة الأطباء المركزية. كما اعتقل عشرات من الناشطين من أنصار الحكم المدني في السودان.

© 2021 AFP