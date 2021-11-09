تصاعد النبرة بين وارسو ومينسك بشأن أزمة المهاجرين

صورة وزعتها وزارة الدفاع البولندية وزارة الدفاع البولندية/ا ف ب

صورة جوية من مقطع فيديو وزعتها وزارة الدفاع البولندية تظهر مهاجرين وعناصر أمن محتشدين على الحدود بين بولدا وبيلاروس في كوشنيتسا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

وارسو (أ ف ب) – تشهد الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي تصعيدا في التوتر مع تنديد بولندا الثلاثاء بتدفق موجة من المهاجرين القادمين من بيلاروس باعتباره "هجوما هجينا" على الاتحاد الاوروبي برمته، مؤكدة تصميمها على "الدفاع عن السلام في أوروبا" مع شركائها في الاتحاد وفي الحلف الأطلسي، فيما حذرت مينسك وارسو من القيام بـ"استفزازات" على الحدود بينهما.

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وأعلنت وارسو الإثنين وصول ثلاثة إلى أربعة آلاف مهاجر إلى حدودها مع بيلاروس التي تشهد منذ الصيف أزمة مهاجرين، وتصدت لمحاولة جماعية للعبور إلى أراضيها.

وكتب رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي في تغريدة الثلاثاء "لن نرضخ للتخويف وسندافع عن السلام في أوروبا مع شركائنا من الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي".

وحذر من أن "إغلاق الحدود البولندية من مصلحتنا الوطنية، لكن استقرار وأمن الاتحاد الأوروبي برمته هو اليوم على المحك" مؤكدا أن "هذا الهجوم الهجين من نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشنكو يستهدفنا جميعا".

ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشنكو بتدبير موجة من المهاجرين واللاجئين، معظمهم من الشرق الأوسط، ودفعهم لمحاولة دخول الاتحاد الأوروبي، ردًا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده في أعقاب حملة قمع وحشية استهدفت المعارضة.

وينفي الرئيس البيلاروسي ذلك.

ولقي عشرة مهاجرين على الأقل حتفهم في المنطقة، سبعة منهم من الجانب البولندي للحدود، بحسب صحيفة غازيتا فيبورتشا.

وردا على تدفق المهاجرين، حشدت بولندا آلاف الجنود على الحدود وأقامت سياجا وأعلنت حال الطوارئ محظرة على الصحافيين العمل في المنطقة.

من جانبها، حذرت بيلاروس بولندا من القيام بـ"استفزازات" على الحدود المشتركة.

وأعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان الثلاثاء "نحذر مسبقا الطرف البولندي من اللجوء إلى أي استفزاز لتبرير أعمال حربية جديدة غير مشروعة" ضد المهاجرين الذين وصفتهم بأنهم "أشخاص مستضعفون غير مسلحين بينهم العديد من النساء والأطفال".

اتهامات "بدون أساس"

ورفض وزير الدفاع البيلاروسي الاتهامات بتدبير موجة الهجرة معتبرا أن "لا أساس ولا مبرر لها".

مهاجرون على الحدود بين بيلاروس وبولندا في منطقة غرودنو في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ليونيد شيغلوف وكالة بلتا/ا ف ب

وتتهم بيلاروس بولندا بنشر حوالى عشرة آلاف عسكري على الحدود المشتركة بدون إخطارها، ما يشكل برأيها "نشاطا عسكريا كثيفا" و"انتهاكا للاتفاقات الثنائية".

ونددت بروكسل وواشنطن الإثنين بـ"تلاعب" بيلاروس بالمهاجرين لأهداف سياسية، فيما دان الحلف الأطلسي "تكتيكا هجينا". وطلبت ألمانيا من الاتحاد الأوروبي تشكيل "جبهة موحدة" في وجه أزمة الهجرة ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى فرض عقوبات أوروبية جديدة على بيلاروس.

ونشرت وزارة الدفاع البولندية في تغريدة الثلاثاء مقطع فيديو يظهر على حد قولها "مجموعة كبيرة" من العسكريين البيلاروس يقتربون من مخيمات للمهاجرين قرب قرية كوشنيتسا البولندية الحدودية.

ونشرت الشرطة المحلية على تويتر صور مهاجرين جالسين حول خيم ونيران أضرموها للتدفئة في الجانب البيلاروسي للسياج.

ويتجمع حوالى أربعة آلاف مهاجر قرب كوشنيتسا بحسب أجهزة الاستخبارات البولندية.

وصرح المتحدث باسم الوزير المكلف التنسيق بين الأجهزة الخاصة ستانيسلاف جارين للإذاعة البولندية "تشير تقديراتنا حتى إلى أن هناك ربما 12 إلى 15 ألف مهاجر في بيلاروس".

وأكد وزير الداخلية البيلاروسي إيفان كوبراكوف الثلاثاء أن المهاجرين موجودون على أراضي بيلاروس "بصورة قانونية" وهم لم يرتكبوا "أي انتهاك للقانون".

© 2021 AFP