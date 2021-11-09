دورة "دبليو تي ايه" الختامية: المنافسة المفتوحة في مضرب السيدات تتجلى في غوادالاخارا

المشاركات الثماني في دورة "دبليو تي ايه" الختامية للموسم في كرة المضرب في زابوبان، غوادالاخارا، المكسيك في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

غوادالاخارا (المكسيك) (أ ف ب) – ستتجلّى المنافسة المفتوحة على رأس هرم كرة المضرب لدى السيدات بأبهى حلة في دورة "دبليو تي ايه" الختامية للموسم التي تنطلق الأربعاء في مدينة غوادالاخارا المكسيكسة، وتستمر حتى السابع عشر من الشهر الحالي والتي ستشهد نهايتها تتويج بطلة جديدة.

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مع انسحاب الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالميًا وحاملة اللقب للبقاء في بلادها والتركيز على انطلاق الموسم المقبل، وغياب المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس حاملة لقب 23 لقبًا كبيرًا واليابانية ناومي أوساكا المتوجة بأربع بطولات غراند سلام والمبتعدة عن المنافسات لأسباب نفسية، ستشهد الدورة منافسة أوروبية بحتة في الصراع على اللقب الختامي.

تنعكس المنافسة المشرّعة هذه لدى السيدات في حقيقة أن المباريات النهائية للبطولات الأربع الكبرى هذا الموسم، ضمّت ثماني لاعبات مختلفات.

اثنتان فقط منهنّ سافرتا إلى غوادلاخالارا للمشاركة في اليوبيل الذهبي للدورة التي انطلقت في العام 1972؛ التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنفة ثالثة عالميًا وبطلة رولان غاروس الفرنسية ومواطنتها كارولينا بليشكوفا الرابعة ووصيفة بارتي في ويمبلدون.

أما المراهقتان اللتان خطفتا الأنظار وأذهلتا الجميع في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، البريطانية إيما رادوكانو حاملة اللقب ووصيفتها الكندية ليلى فرنانديس، فقد فشلتا في التأهل الى الدورة الختامية.

وستخوض ست من اللاعبات الثماني غمار هذه الدورة للمرة الأولى خلافاً لبليشكوفا والإسبانية غاربينيي موغوروسا.

وتم تقسيم اللاعبات في الدورة المقامة في المكسيك بعد نقلها من مدينة شينجن الصينية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا ما أدى إلى إلغائها العام الفائت، الى مجموعتين تضم كل منهما أربع لاعبات، بحيث تتأهل متصدرة كل مجموعة ووصيفتها الى الدور نصف النهائي.

ستكون البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى في الدورة بعد موسم شهد تتويجها بلقبي أبو ظبي ومدريد وبلوغها دور الأربعة في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.

ولا زالت بليشكوفا تبحث عن لقبها الأول هذا العام، إذ إن أفضل نتيجة كانت بلوغها نهائي ويمبلدون، على غرار اليونانية ماريا ساكاري التي وصلت فقط إلى نهائي دورة أوسترافا التشيكية هذا الموسم وفشلت في الظفر باللقب.

ارتفاع 1500 م

وستكون كرايتشيكوفا (25 عامًا) الفائزة الوحيدة ببطولة كبرى هذا العام المرشحة الابرز للفوز باللقب، رغم أن الظروف الصعبة على ارتفاع 1500 م ستكون عاملا أساسيًا خلال المنافسات، إذ توجت أيضًا في دورتي ستراسبورغ الفرنسية وعلى أرضها في براغ، وذهبية زوجي السيدات في أولمبياد طوكيو ورولان غاروس ومدريد وغيبسلاند الاسترالية الى جانب مواطنتها كاتيرينا سينياكوفا، على أن تلعبا أيضًا سويًا في المكسيك.

ستكون البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى في الدورة بعد موسم شهد تتويجها بلقبي أبو ظبي ومدريد وبلوغها دور الأربعة في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز. ماثيو ستوكمان غيتي/ا ف ب

أما البولندية إيغا شفيونتيك التاسعة عالميًا التي حققت المفاجأة بفوزها بلقب رولان غاروس عام 2020، تدخل الى دورة غوادالاخارا كمصنفة رابعة متطلعة للقب ثالث في 2021 بعد أديلايد الأسترالية وروما.

وتأمل موغوروسا الخامسة عالميًا التي فشلت في تجاوز الدور الرابع في أي من بطولات الغراند سلام هذا الموسم أن تخطف بدورها لقبًا ثالثًا بعد دورتي الدوحة وشيكاغو. أما مواطنتها باولا بادوسا تصل إلى غوادالاخارا بعد تتويجها بلقب دورة إنديان ويلز للألف نقطة الشهر الفائت، كان الثاني في مسيرتها بعد بلغراد في أيار/مايو الفائت.

وتسعى الإستونية أنيت كونتافيت التي خطفت المركز الأخير المؤهل الى الدورة الختامية بفوزها في نهائي دورة كلوج الرومانية ضد صاحبة الارض سيمونا هاليب أواخر الشهر الفائت، خلف لقب خامس بعد موسم مميز حققت فيه أيضًا ألقاب كليفلاند، أوسترافا وموسكو.

ورغم أن فوز كونتافيت في رومانيا حرم التونسية أنس جابر، أول لاعبة كرة مضرب عربية تدخل لائحة العشر الاوليات عالميًا، من التأهل إلى الدورة الختامية، إلا أن الفرصة أتيحت للأخيرة للمشاركة كبديلة بعد انسحاب بارتي.

لكن المصنفة سابعة عالميًا فضلت الخلود إلى الراحة وقالت في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد "يؤسفني الإعلان عن عدم قدرتي على الذهاب إلى غوادالاخارا كلاعبة بديلة. أحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي والإعداد للموسم المقبل".

وصحيح أن جابر تحتل المركز السابع عالميًا، إلا أنها جاءت عاشرة في "سباق" التأهل إلى غودالاخارا، بعد معاناتها أخيرًا من إصابة في معصم اليد.

وتعتبر الدورة الختامية ثاني أهم الدورات من حيث عدد النقاط (1500 للفائزة) بعد البطولات الأربع الكبرى (2000).

وهنا نتيجة قرعة مجموعتي "تشيتشين إيتسا" و"تيوتيهواكان" حيث تم تسمية المجموعات الأربع (مع الزوجي) على اسم مدن قديمة في المكسيك كتكريم لعصر ما قبل الكولومبي في تاريخ البلاد.

مجموعة تشيتشين إيتسا (الأولى):

- البيلاروسية أرينا سابالينكا

- اليونانية ماريا ساكاراي

- البولندبة إيغا شفيونتيك

- الإسبانية باولا بادوسا

مجموعة تيوتيهواكان (الثانية):

- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا

- التشيكية كارولينا بليشكوفا

- الإسبانية غاربيني موغوروسا

- الإستونية أنيت كونتافيت

© 2021 AFP