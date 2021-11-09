كامالا هاريس في باريس لإنجاز المصالحة بين البلدين

جيفروي فان دير هاس ا ف ب/AFP

باريس (أ ف ب) – وصلت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الى باريس صباح الثلاثاء في زيارة لخمسة أيام تهدف الى إنجاز المصالحة بعد الأزمة الخطيرة بين باريس واشنطن بشأن عقد غواصات استرالية.

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هبطت طائرة "اير فورس 2" صباحا في مطار اورلي بضواحي باريس، وستزور كامالا هاريس التي يرافقها زوجها دوغ ايمهوف معهد باستور للقاء باحثين أميركيين وفرنسيين يعملون على كوفيد-19.

في منتصف أيلول/سبتمبر، وجهت الولايات المتحدة واستراليا ضربة إلى باريس عبر إبرام تحالف دفاعي في المحيط الهادئ، واستحوذت واشنطن على عقد كبير للغواصات كان موعودا أساسا لفرنسا.

قبل كامالا هاريس، زار باريس كل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار البيت الأبيض للأمن القومي جايك سوليفان لتهدئة غضب فرنسا. كما التقى الرئيس جو بايدن نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما قبل عشرة أيام.

بعد ظهر الأربعاء، ستجتمع نائبة الرئيس الأميركي بدورها مع الرئيس ماكرون في قصر الاليزيه للبحث في "الأمن الأوروبي وفي منطقة المحيطين الهندي-الهادئ والوضع الصحي على المستوى العالمي" بين مواضيع أخرى، بحسب البيت الأبيض.

سيكون تعزيز التعاون بين فرنسا والولايات المتحدة في المجال الفضائي أيضا على جدول أعمال المباحثات، بحسب بيان مشترك بين البلدين.

في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، ستشارك كامالا هاريس في احتفالات هدنة 1918 التي أنهت الحرب العالمية الأولى. ثم تزور منتدى باريس للسلام. وتغادر فرنسا السبت 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

© 2021 AFP