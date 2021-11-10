أربعة رواد فضاء يقلعون مساء الأربعاء إلى محطة الفضاء الدولية في مركبة سبايس إكس

جويل كوفسكي ناسا/ا ف ب

صورة وزعتها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" التقطت في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ويظهر فيها (من اليسار إلى اليمين) رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورير من وكالة الفضاء الأوروبية ورواد الفضاء الأميركيون الثلاثة من الناسا توم مارشبورن وراجا شاري وكايلا بارون، بعد وصولهم إلى مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا استعدادا لمهمة "كرو-3" إلى محطة الفضاء الدولية

واشنطن (أ ف ب) – يقلع ثلاثة رواد فضاء أميركيون ورابع ألماني مساء الأربعاء إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة في المدار تستمر ستة أشهر، كان من المفترض بالأساس أن تبدأ قبل عشرة أيام غير أنه تم إرجاؤها مرارا.

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وسيحل رواد الفضاء الأربعة محل الطاقم الذي غادر محطة الفضاء الدولية للتو وعاد إلى الأرض ليل الإثنين الثلاثاء، ومن بين أفراده الفرنسي توما بيسكيه.

وسينطلقون من فلوريدا في صاروخ فالكون 9 من إنتاج شركة سبايس إكس، في الساعة 21,03 (2,03 ت غ الخميس).

وبعد ذلك ستلتحم كبسولتهم "دراغون" بمحطة الفضاء الخميس الساعة 19,10 (00,10 ت غ الجمعة).

وينتظر راجا شاري وكايلا بارون وتوم مارشبورن من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وماتياس ماورير من وكالة الفضاء الأوروبية، منذ أيام في مركز كينيدي الفضائي وسط تدابير حجر.

وكان من المقرر أن ينطلقوا في أواخر كانون الأول/أكتوبر، لكنه تم إرجاء عملية الإقلاع مرارا، ولا سيما بسبب الأحوال الجوية، ثم بسبب "مشكلة صحية طفيفة" أصيب بها أحد رواد الفضاء ولم تكشف ناسا تفاصيل بشأنها.

وقررت الناسا عندها أن تعيد فريق "كرو-2" قبل إطلاق فريق "كرو-3".

وأطلق على الطاقم اسم "كرو-3" لأنها ثالث مهمة إلى محطة الفضاء الدولية تنفذها سبايس إكس لحساب الناسا، لكنها في الواقع خامس مرة تطلق شركة إيلون ماسك بشرا إلى المدار، إذ قامت قبل كرو-1 وكرو-2 بمهمة اختبارية "ديمو-2" نقلت رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. وفي أيلول/سبتمبر، أطلقت أربعة سياح إلى الفضاء لثلاثة أيام بمعزل عن الناسا.

© 2021 AFP