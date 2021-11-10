الجزائر: 3 قتلى في انهيار مسكن بسبب الأمطار الغزيرة بالعاصمة

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توفي 3 أشخاص الثلاثاء جراء انهيار مسكنهم نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الجزائرية. ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن البيت السكني يتكون من طابق أرضي وآخر علوي، انهار نتيجة انزلاق التربة بعد الأمطار الغزيرة في العاصمة.

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أدى انهيار مسكن مساء الثلاثاء نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة الجزائرية إلى مقتل 3 أشخاص، بحسب ما أفادت الحماية المدنية الأربعاء.

ولفتت المديرية العامة للحماية المدنية على صفحتها على فيس بوك إلى "حادثة انهيار مسكن أرضي ببلوغين بالجزائر العاصمة".

ووفقا لوسائل إعلام، فإن البيت السكني يتكون من طابق أرضي وآخر علوي، انهار نتيجة انزلاق التربة بعد الأمطار الغزيرة في العاصمة.

وقد شهدت العاصمة الجزائرية والعديد من المدن الساحلية تساقط كميات كبيرة من الأمطار بلغت بين 60 و80 ملم، بحسب ما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية. وبدأت موجة الأمطار منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر وأدت إلى فيضان الأودية الصغيرة، كما في منطقة سحالولة بالضاحية الجنوبية للعاصمة ما أدى إلى مقتل شخصين.

يذكر أن أمطارًا غزيرة في أيار/مايو أدت الى مقتل سبعة أشخاص في عدة مناطق جزائرية. أما أكبر حصيلة منذ بداية السنة فكانت في العاشر من آذار/مارس حين تسببت السيول الجارفة في مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال في ولاية الشلف غرب الجزائر.

فرانس24/أ ف ب

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