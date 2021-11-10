الحرس الثوري الإيراني يؤكد الإفراج عن ناقلة النفط الفيتنامية

- الجيش الإيراني/ا ف ب/ارشيف

صورة موزعة في 17 شباط/فبراير 2021، تظهر عناصر من الحرس الثوري الإيراني خلال مناورات عسكرية بحرية.

طهران (أ ف ب) – أكد الحرس الثوري الإيراني الأربعاء الافراج عن ناقلة ترفع علم فيتنام كان احتجزها على إثر إحباطه محاولة أميركية لمصادرة نفط إيراني، وفق ما أفاد عبر موقعه الرسمي.

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وكان الحرس الثوري أعلن في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر أن بحريته أحبطت محاولة أميركية لـ "سرقة" نفط إيراني في بحر عمان قبل ذلك بنحو أسبوع، وأنه قام بمصادرة الناقلة التي نقل الأميركيون النفط الإيراني إليها.

من جهتها، نفت واشنطن ذلك، معتبرة أن ما أدلى به الإيرانيون هو رواية "غير دقيقة وكاذبة". وأشارت الى أن قوات بحرية إيرانية صادرت الناقلة واقتادتها الى مياهها الإقليمية، بينما اكتفت القوات الأميركية بـ"مراقبة الأمور عن كثب وعدم التدخل".

وأكد الحرس الأربعاء الافراج عن الناقلة المصادرة.

وأورد في بيان عبر موقعه الالكتروني "سباه نيوز" أنه "تم إطلاق الناقلة +سوثيس+ المصادرة".

وأوضح أن ذلك تم "بموجب قرار قضائي وبعد إفراغ حمولتها من نفط الجمهورية الإسلامية الإيرانية في (ميناء) بندر عباس" الواقع في جنوب إيران، والمطل على مضيق هرمز الاستراتيجي.

ولم يحدد الحرس الثوري تفاصيل إضافية بشأن تاريخ الافراج عن الناقلة.

الا أن موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تعقب السفن وحركة الملاحة البحرية، أورد ليل الثلاثاء الأربعاء "يبدو أن الحرس الثوري الإيراني أفرج عن سوثيس. هي الآن فارغة وتتجه جنوبا"، وذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر.

وكانت السلطات الفيتنامية أعلنت الخميس أنها تجري محادثات مع إيران حول ناقلة التي تحمل علمها.

وأعلنت الخارجية الفيتنامية أنها "ستعمل بشكل وثيق مع السلطات الإيرانية المختصة لحل هذه المسألة"، مشيرة الى أن ربان السفينة أكد لسفارة هانوي في طهران، أن كل أفراد الطاقم المؤلف من من 26 شخصا بصحة جيدة وتتم معاملتهم بطريقة حسنة.

© 2021 AFP