تأجيل ماراثون شنغهاي مع ارتفاع عدد إصابات كورونا في الصين

لم يعلن المنظمون عن عدد المشاركين الذين كان من المقرر أن يتنافسوا في نسحة هذا العام مشيرين الى أن العدد بلغ تسعة آلاف السنة الماضية.

شنغهاي (أ ف ب) – أرجئ ماراثون شنغهاي المقرر نهاية الشهر الحالي إلى أجل غير مسمى بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات في الصين ما أدى أيضًا إلى تأجيل ماراتوني ووهان وبكين، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء.

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تعاني الصين من ارتفاع في عدد الإصابات مع تفشي متحورة دلتا ما أدى الى فرض تدابير جديدة للحد من التفشي قبل الأولمبياد الشتوي في بكين في شباط/فبراير المقبل.

وقال المنظمون عن الماراتون الذي كان مقررًا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر "اليوم قررنا أن نكون حذرين. اخترنا سلامة وصحة العدائين والمواطنين"، على أن يعلنوا عن الموعد الجديد في وقت لاحق.

لم يعلن المنظمون عن عدد المشاركين الذين كان من المقرر أن يتنافسوا في نسخة هذا العام مشيرين الى أن العدد بلغ تسعة آلاف السنة الماضية.

وسبق أن أعلن منطمو ماراتوني ووهان وبكين عن تأجيلهما الشهر الفائت.

على الرغم من أن عدد الحالات في الصين لا يزال منخفضًا نسبيًا، حيث أعلنت السلطات عن 54 إصابة الأربعاء، إلا أن البلاد تتبع نهجًا قاسيًا في محاربة الجائحة وتشعر الحكومة بالقلق بشكل خاص بشأن أي تأثير على الألعاب الشتوية من 4 إلى 20 شباط/فبراير.

© 2021 AFP