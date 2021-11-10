تصفيات مونديال 2022: انسحاب رايس من منتخب انكلترا بسبب المرض

بن ستنسال ا ف ب/ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أعلن الإتحاد الانكليزي لكرة القدم الأربعاء انسحاب لاعب خط وسط وست هام يونايتد ديكلان رايس من المنتخب الوطني بسبب المرض، في حين يتحضر فريق "الأسود الثلاثة" لخوض استحقاقيه الأخيرين في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر.

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وسيغيب رايس عن مباراتي بطل العالم 1966 ضد ألبانيا وسان مارينو في ختام التصفيات المؤهلة للعرس الكروي في قطر.

وأفاد الإتحاد المحلي للعبة في بيان أن "ديكلان رايس انسحب من تشكيلة إنكلترا. بعد أن كان غير قادر على التمرن بسبب المرض، ومنذ تقديم التقرير (الطبي)، عاد لاعب خط الوسط إلى وست هام يونايتد ولن يلعب أي دور في تصفيات كأس العالم القادمة".

وأضاف "لم يتم التخطيط لاستدعاء أي لاعب جديد إلى المنتخب في الوقت الحالي. لا يزال مايسون ماونت ولوك شو مرتبطين بالمجموعة ويستمر تقييمهما بعد جراحة الأسنان للأوّل والارتجاج للثاني".

وتوالت الانحسابات في صفوف رجال المدرب غاريث ساوثغيت، حيث تخلف عن الالتحاق بمعسكر المنتخب لأسباب بدنية مختلفة كل من ثنائي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ولوك شو ولاعب وسط ساوثمبتون جيمس وورد-براوز.

وقرر ساوثغيت استدعاء مهاجم أرسنال إميل سميث رو للمرة الاولى مع المنتخب الأوّل بعدانسحاب راشفورد وورد-براوز.

وتلتقي إنكلترا الجمعة مع ألبانيا على ملعب "ويمبلي" في لندن قبل الانتقال لمواجهة سان مارينو بعدها بثلاثة أيام.

وتتصدر إنكلترا المجموعة التاسعة برصيد 20 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بولندا الثانية وخمس عن ألبانيا الثالثة، وتحتاج بالتالي الى أربع نقاط من مباراتيها الأخيرتين لحسم البطاقة المؤهلة مباشرة الى النهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراتي روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه في المنتخب البولندي ضد أندورا والمجر توالياً.

© 2021 AFP