دوري "أن بي ايه": أنتيتوكونمبو يعيد باكس الى الانتصارات وإيقاف يوكيتش مباراة

باتريك ماكديرمونت غيتي/ا ف ب

اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لاعب ميلووكي باكس خلال مباراة فريقه ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – قاد العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس الى فوز صريح على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسزر المنقوص 118-109، بتسجيله 31 نقطة و16 متابعة الثلاثاء، معيدًا حامل اللقب الى سكة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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قال أنتيتوكونمبو "الفوز هو دائمًا شعور رائع. حاولت فقط أن أكون تنافسيًا والقيام بكل شيء للخروج بالفوز. هذا ما يريده الفريق مني، هذا ما يحتاجه الفريق مني".

ويأتي هذا الفوز بعد يوم من زيارة الفريق للبيت الأبيض في ضيافة الرئيس الأميركي جو بايدن لتكريمه على فوزه باللقب الموسم الماضي. لكن في الحالي، يبدو الفريق بعيدًا عن مستوى البطل بعد أن تلقى ست هزائم في مبارياته الإحدى عشرة الأولى.

وأضاف غرايسون ألين 25 نقطة وبوبي بورتيس 19 مع 10 متابعة لصالح باكس.

وأشاد مدرب باكس مايك بودينهولزر باليوناني بالقول "أعتقد أن روحه التنافسية كانت أعلى اليوم. قام ببعض الهجمات المميزة. بإمكانه القيام بأمور استثنائية وهذا ما فعله مرات عدة الليلة. كانت لديه رغبة إضافية التي احتاجها هو ونحن".

وغاب عن باكس كريس ميدلتون لإصابته بفيروس كوفيد-19 وبروك لوبيس لإصابة في ظهره ودونتي دي فيشيينسو في كاحله.

وكان تايريز ماكسي الأفضل في صفوف سيكسرز المنقوص مع 31 نقطة مقابل 21 لجورج نيانغ و20 لشايك ميلتون.

وغاب عن سيكسرز نجمه الكاميروني جو إمبيد لإصابته بفيروس كورونا وسيبتعد قرابة 10 أيام. كما استبعد كل من توبياس هاريس، أيزياه جو وماتيس ثايبول اتباعًا للبروتوكلات الصحية. واستمر غياب الاسترالي بن سيمونز الذي لم يلعب بعد هذا الموسم لأسباب شخصية.

وحقق أندري دروموند "دابل دابل" مع 17 نقطة و20 متابعة بعد أن ضمه سيكسرز قبل الموسم بعد انفصاله عن المخضرم دوايت هاورد.

وقال المدرب روك ريفرز بعد الخسارة الثانية تواليًا للفريق إن كان عليه إيجاد الحلول ووضع خطة مناسبة بسبب عدم توفر العديد من نجومه.

في سياق آخر، تلقى الصربي نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في الدوري المنتظم الموسم الماضي عقوبة إيقاف لمباراة واحدة بعد تدخله العنيف على ماركيف موريس خلال فوز فريقه دنفر ناغتس على ميامي هيت الاثنين عندما حقق أول تريبل دابل هذا الموسم قبل أن يطرد في أواخر اللقاء.

وسيغيب يوكيتش عن مباراة فريقه ضدن إنديانا بايسرز الاربعاء.

تصدى يوكيتش لكرة بام أديبايو لاعب هيت وعندما كان يخرج الكرة الى المقلب الآخر من الملعب، تدخل موريس بكوعه من الجهة الجانبية، ليرد الصربي ويدفعه بقوة من ظهره ما أدى إلى سقوطه أرضًا وتدخل الطاقم الطبي، ليطردا معًا.

وغرّم موريس بدوره 50 ألف دولار لارتكابه خطأ قويا عن قصد.

© 2021 AFP