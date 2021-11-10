فورمولا واحد: حفل تكريم للراحل فانجيو بحضور جاكي ستيوارت

أندري إيزاكوفيتش ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

بوينوس ايرس (أ ف ب) – أقيم حفل تكريم لبطل العالم خمس مرات في الفورمولا واحد الراحل الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو الأربعاء بمناسبة نقل رفاته إلى متحف يضم جميع السيارات الرياضية التي قادها خلال مسيرته الغنيّة بالألقاب.

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وحضر الحفل الذي أقيم في مدينة بلكارثي مسقط رأس فانجيو، على بُعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة بوينس آيرس، بطل العالم ثلاث مرات الاسكتلندي "السير" جاكي ستيوارت المكنى بـ "الاسكتلندي الطائر".

وقد تم نقل نعش البطل الأرجنتيني الذي توفي في عام 1995 عن 84 عاماً، من المقبرة الإقليمية إلى الضريح الذي أقيم داخل أراضي متحف فانجيو.

قال ستيوارت، البالغ 82 عاماً والمتوج بلقب الفئة الاولى أعوام 1969 و1971 و1973 "لقد كان حقًا (فانجيو) أفضل سائق في العالم. لم يكن هناك أي شخص آخر بشجاعته وفخره".

وتوّج فانجيو، الملقب بـ "المايسترو"، باللقب العالمي خمس مرات في مسيرته أعوام 1951 و1954 و1955 و1956 و1957 مع أبرز فرق تلك الحقبة على غرار ألفاروميو ومرسيدس وفيراري ومازيراتي.

كما دوّن الأرجنتيني اسمه بأحرف من ذهب في سجلات البطولة العالمية مع الرقم القياسي لعدد الالقاب الذي ظل صامداً حتى عام 2003 حين نجح الاسطورة الألماني ميكايل شوماخر في تحطيمه مع لقبه السادس العالمي، ليعود ويرفع رصيده إلى 7 ألقاب عالمية، قبل أن يتساوى لاحقاً البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) مع "البارون الأحمر".

وكان ستيوارت قدّم أيضاً نسخة طبق الأصل من خوذة ارتداها فانجيو، لسائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس عقب تسجيل الأخير أسرع توقيت خلال التجارب الرسمية السبت لسباق جائزة المكسيك الكبرى، المرحلة الـ 18 من البطولة العالمية والتي شهدت فوز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بالمركز الأوّل وابتعاده في صدارة ترتيب السائقين بفارق 19 نقطة عن مطارده المباشر هاميلتون الساعي لفك ارتباطه مع شوماخر.

وشارك فانجيو في 52 سباقاً، ففاز في 24 وصعد إلى منصة التتويج 35 مرة، وانطلق من المركز الاوّل 29 مرة وحقق أسرع لفة في السباق 23 مرة.

ويُعتبر فانجيو أعظم رياضي أرجنتيني على الإطلاق إلى جانب لاعب كرة القدم الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وفقًا لاستطلاع أُجري في عام 2014.

وكان من المقرر أن يقام الحفل في 28 تشرين الأوّل/أكتوبر، إحياءً للذكرى السبعين لفوز فانجيو بأوّل لقب له من خمسة عام 1951، قبل أن يتم تأجيله بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

© 2021 AFP