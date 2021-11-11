بطولة إنكلترا: أستون فيلا يعلن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي أستون فيلا الانكليزي الخميس تعيين أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد مدربًا له خلفًا للمقال دين سميث.

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وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "أستون فيلا سعيد بالإعلان عن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا جديدًا للفريق. قاد غلاسكو رينجرز إلى لقب الدوري الاسكتلندي الموسم الفائت منهيًا البطولة من دون أي خسارة"، كان الاول له في عشر سنوات.

وكان أستون فيلا أقال دين الأحد بعد النتائج السيئة للفريق الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري الممتاز بعد سبع هزائم، تعادل وثلاثة انتصارات.

بعد مسيرة رائعة مع ليفربول وموسم واحد في لوس أنجليس غالاكسي الاميركي قبل اعتزاله عام 2016، تولى جيرارد (41 عامًا) المهام في رينجرز عام 2018 بعد أن أشرف لفترة قصيرة على أكاديمية ليفربول.

قال الدولي الانكليزي السابق "أستون فيلا نادٍ ذات تاريخ عريق وتقاليد في كرة القدم الانكليزية وأنا فخور جدًا أن أصبح مدربه الجديد".

واعتبر كريستيان بورسلو المدير التنفيذي للنادي الواقع في مدينة برمنغهام "منذ انتقاله إلى التدريب بعد مسيرته اللامعة كلاعب، بدأ ستيفن بإدارة وتطوير أفضل اللاعبين الشباب في أكاديمية ليفربول وهي تجربة نقدرها بشكل كبير في أستون فيلا".

ورغم أنه لم يحقق لقب الدوري الممتاز في مسيرة استمرت 17 عامًا مع ليفربول، إلا أن جيرارد أثبت أنه من أفضل لاعبي خط الوسط الذين عرفتهم الكرة الانكليزية والعالمية، وقاد الـ"ريدز" الى اللقب الاغلى عام 2005 عندما توج بطلا لدوري أبطال أوروبا في النهائي المجنون أمام ميلان الايطالي في إسطنبول، عندما عوض الفريق الانكليزي تأخره 3-صفر في الشوط الاول الى فوز بركلات الترجيح.

سجل 186 هدفًا في 710 مباريات مع ليفربول في جميع المسابقات.

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