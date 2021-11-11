بيلاروس تحذر من عقوبات جديدة وتهدد بتعليق تشغيل خط أنابيب الغاز

ليونيد شيغلوف بيلتا/ا ف ب

مهاجرون في مخيم للاجئين على الحدود بين بيلاروس وبولندا في منطقة غرودنو في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

سوكولكا (بولندا) (أ ف ب) – حذر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الخميس أن بلاده سترد على أي عقوبات أوروبية جديدة مرتبطة بأزمة المهاجرين على الحدود بين بلاده وبولندا، بما في ذلك تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز.

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ونقلت وكالة بلتا الرسمية للأنباء عنه قوله "إذا فرضوا عقوبات جديدة علينا (...) يجب أن نرد".

ويشير لوكاشنكو بذلك إلى إمكانية تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي الذي يعبر بيلاروس وينقل كميات حيوية من الغاز الروسي للأوروبيين.

وأضاف "نقوم بتدفئة أوروبا ويقومون بتهديدنا" مضيفا "ماذا لو أوقفنا إمدادات الغاز الطبيعي؟".

وتتزايد المخاوف بشأن مصير أكثر من ألفي مهاجر غالبيتهم من أكراد الشرق الأوسط، عالقين عند الحدود، في ظروف وصفتها الأمم المتحدة بأنها "لا تحتمل" مطالبة بتحرّك لمعالجة الأمر.

ويعقد مجلس الأمن في وقت لاحق الخميس اجتماعا طارئا حول ازمة المهاجرين.

ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع لوكاشنكو بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقاما للعقوبات الأوروبية المفروضة بلده ردا على قمع حركة المعارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.

وأعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس أن "الوقت حان" ليفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة .

وقال ماس "نحن في وضع تأخرت فيه العواقب المناسبة (على مينسك). هذا ما نرغب به سويا مع شركائنا الاوروبيين". وأكد "الاتحاد الأوروبي سيقوم بتوسيع وتعزيز عقوباته ضد نظام لوكاشنكو".

- "نوع جديد من الحرب"-

وأكد وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي أن بلاده ترغب في "حل الأزمة بأسرع ما يمكن" واعرب عن استعداد بيلاروس للتحاور مع الاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد يرفض الحوار.

مهاجرون في مخيم للاجئين على الحدود بين بيلاروس وبولندا في منطقة غرودنو في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 ليونيد شيغلوف بيلتا/ا ف ب

ومدّت بولندا أسلاكا شائكة عند حدودها في المنطقة ونشرت ما لا يقل عن 15 ألف جندي لمنع المهاجرين من دخول أراضيها.

وفي بيان نشر بمناسبة عيد استقلال بولندا الخميس، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي إن بلاده تواجه "نوعا جديدا من الحرب ... ذخيرتها من المدنيين".

وأعلنت بولندا الأربعاء أنها تواجه محاولات متزايدة لخرق حدودها وأنها تصدّت لمئات المهاجرين وأعادتهم إلى بيلاروس، متّهمة مينسك بممارسة "إرهاب الدولة" من خلال التسبب بأزمة هجرة جديدة إلى أوروبا.

منذ أشهر يسعى مهاجرون لعبور الحدود، إلا أن الأزمة تفاقمت مؤخرا بعدما حاول المئات الإثنين توحيد جهودهم لدخول بولندا، ما دفع حرس الحدود البولنديين إلى التصدي لهم ودفعهم للتراجع.

واستحدث المهاجرون مخيما عند الحدود حيث يقيمون في خيم ويشعلون النار للتدفئة بعدما نصب حرس الحدود البولنديون أسلاكا شائكة عند حدود بلادهم.

وأغلقت الطرق المؤدية إلى الموقع أمام الصحافيين المستقلين.

ويقوم المهاجرون بمحاولات متفرقة للعبور، حيث أبلغ حرس الحدود عن 468 محاولة ليل الأربعاء الخميس.

وفي بلدة سوكولكا البولندية قرب الحدود، يتخوف السكان من تصاعد التوتر ولكنهم أعربوا عن دعمهم لموقف حكومتهم المتشدد.

وقال هينريك لينكوسيز (67 عاما) الذي كان يتمشى بالقرب من لوحة اعلانات وسط البلدة "أخشى عبور المهاجرين وعواقب ذلك".

وقال نائب رئيس بلدية سوكولكا بيوتر رومانوفيتش في تصريح لفرانس برس إن "السكان هنا يعانون من قلق دائم".

من جهتها اتّهمت بيلاروس بولندا بخرق الأنظمة الدولية بمنعها دخول المهاجرين وبصدّهم بالضرب وأعمال العنف.

ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء بوتين إلى "ممارسة نفوذه" لدى مينسك من أجل وضع حد لما اعتبرته استغلالا "غير إنساني" للمهاجرين، وذلك بعد دعوة أوروبية مماثلة.

وردت مينسك وموسكو على هذه الاتهامات بتحميل الغرب مسؤولية تدفق المهاجرين بسبب تدخّلاته العسكرية في الشرق الأوسط.

و اتّهم وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف المؤسسات الغربية بشن "حملة مناهضة لبيلاروس"، وقال إن مينسك وموسكو "عززتا تعاونهما بشكل فعال لمواجهة" هذه الحملة.

وفي الأشهر الأخيرة سجّلت محاولات عدة، نجح قسم منها، لعبور الحدود من بيلاروس إلى لاتفيا وليتوانيا وبولندا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولقي عشرة مهاجرين على الأقل مصرعهم في المنطقة منذ بداية الأزمة بينهم سبعة على الجانب البولندي من الحدود، حسب صحيفة غازيتا فيبورتشا اليومية البولندية.

© 2021 AFP