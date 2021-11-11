تصفيات مونديال 2022: الإمارات تسقط في كوريا الجنوبية وتبقى دون أي فوز

جونغ يوون-جي ا ف ب

الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان (وسط) بعد تسجيله في مرمى الإمارات ضمن تصفيات مونديال 2022

كوالالمبور (أ ف ب) – خسر منتخب الإمارات أمام نظيره الكوري الجنوبي 1-صفر الخميس في غويانغ ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 والتي تشهد مباراة مصيرية لسوريا أمام العراق.

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وسجل هوانغ هي-تشان هدف كوريا الجنوبية الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وصعدت كوريا الجنوبية الى صدارة المجموعة الاولى موقتًا برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن إيران التي تحل ضيفة على لبنان لاحقا.

وبقيت الإمارات التي فشلت في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي (خسارتان و3 تعادلات) في المركز الرابع موقتا برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراة العراق وسوريا التي تقام لاحقا أيضًا.

ولم يجد "محاربو التايغوك" أية صعوبة في تخطي الامارات رغم اكتفائهم بهدف وحيد، حيث عاند الحظ صاحب الضيافة بعدما أصاب لاعبوه القائم مرتين والعارضة مرة، منها تسديدتان للاعب توتنهام الانكليزي سون هيونغ-مين الذي كان في قمة نحسه بعدما أهدر أربعة انفرادات.

كما أكد أصحاب الارض تفوّقهم التاريخي، فمن أصل 22 مباراة بينهما منذ العام 1980، فازت كوريا 15 مرة، مقابل ثلاث مرات للإمارات وأربعة تعادلات.

وقال المخضرم اسماعيل مطر(38 عامًا) العائد الى تشكيلة الامارات بعد غياب منذ كانون الثاني/يناير 2019 وشارك لمدة 81 دقيقة "كانت المباراة صعبة في أرض كوريا، لكن كان من المفترض أن نتعامل مع المباراة بشكل أفضل، بعدما منحنا منافسنا ركلة جزاء. علينا الان أن ننسى ما حصل ونفكر في المباريات المقبلة".

وبدأ اصحاب الارض المباراة بضغط رهيب، وأصاب شو غيو سونغ القائم (20)، قبل أن يسدد جونغ وو يونغ ركلة حرة أبعدها الحارس علي خصيف ببراعة إلى ركنية (26).

وأهدر سون فرصة افتتاح التسجيل، عندما تلقى كرة بينية لينفرد ويمر عن خصيف ويسدّد بغرابة في الشباك الخارجية (30).

وترجم الكوريون أفضليتهم المطلقة بتسجيل الهدف الاول، بعدما عرقل علي سالمين لاعب الوسط هوانغ اين بيوم، ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها هوانغ هي تشان بنجاح (36).

وكاد سون هيونغ يسجل الهدف الثاني بعد عمل فردي رائع مر خلاله عن اربعة لاعبين ثم سدد كرة زاحفة أصابت القائم (45)، قبل أن يهدر جناح توتنهام فرصة جديدة بعد تدخل رائع من خصيف على تسديدته (54+1).

وجاءت أوّل تسديدة إماراتية بعد مرور 61 دقيقة إثر تمريرة من كايو كانيدو الى طحنون الزعابي، سددها من خارج منطقة الجزاء وأبعدها الحارس الكوري كيم سيونغ غيو الذي كان أقل اللاعبين ظهورًا في المباراة.

وأصابت رأسية سون إثر عرضية العارضة (74)، ثم أهدر انفرادين محققين وسط حسرته (80 و82).

© 2021 AFP