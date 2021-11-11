تصفيات مونديال 2022: البرتغال تعود بنقطة مهمة أمام إيرلندا

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البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المباراة أمام إيرلندا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

دبلن (أ ف ب) – عاد المنتخب البرتغالي بنقطة ثمينة من دبلن واعتلى صدارة المجموعة الأولى بتعادله سلباً أمام مضيفته إيرلندا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

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وبهذا التعادل، بات المنتخب البرتغالي في الصدارة مع 17 نقطة، وهو نفس رصيد صربيا التي ستكون الغريم المقبل لرفاق نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي كريستيانو رونالدو.

ومع بقاء جولة واحدة، ستحتاج البرتغال إلى التعادل فقط في المباراة المرتقبة على أرضها ضد صربيا لضمان التأهل المباشر إلى المونديال، نظراً لفارق الأهداف الذي يصب لمصلحة السيليساو (+12 مقابل +8).

لكن بهذا التعادل، يبرز غياب رونالدو، أفضل هداف على الصعيد الدولي، عن التهديف.

وكان رونالدو سجل ثلاثية في آخر ظهور دولي له الشهر الماضي عندما دك منتخب بلاده شباك لوكسمبورغ بسداسية نظيفة ليرفع خلالها رصيده القياسي المطلق من الأهداف الدولية إلى 115 في مباراته الدولية الرقم 182، علماً أنه اللاعب الأوروبي الأكثر مشاركة على صعيد المنتخبات الوطنية.

كما أن تعادل البرتغال جاء رغم طرد مدافع بورتو المخضرم بيبي في الدقيقة 81 لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة نفسها، حققت لوكسمبورغ فوزاً عريضاً على مضيفتها أذربيجان 3-1 التي لعبت منقوصة منذ الدقيقة 21 بطرد تيلور موتاليموف.

وتقدمت لوكسمبورغ في الدقيقة 67 عن طريق لاعب تروا الفرنسي غيرسون رودريغيز، قبل أن يضيف سيباستيان تيل الهدف الثاني (78).

وقلص أذر صالحلي الفارق لأذربيجان (82)، لكن رودريغيز أنهى المباراة بهدف ثالث (90+1).

وبهذا الانتصار، رفع منتخب لوكسمبورغ رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أذربيجان عند نقطة يتيمة في ذيل الترتيب.

© 2021 AFP