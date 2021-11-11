تصفيات مونديال 2022: السعودية تعود بنقطة من أستراليا وتحتفظ بالصدارة

برندون ثورن ا ف ب

سيدني (أ ف ب) – عاد المنتخب السعودي بنقطة تعادل سلبي هامة من أستراليا، الخميس في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كرة القدم، فاحتفظ بصدارة مجموعته معززاً حظوظه في بلوغ النهائيات.

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وهذه أول مرة يعجز فيها المنتخب السعودي عن تحقيق الفوز في الدور الثالث، بعد أربعة انتصارات افتتاحية، فاحتفظ بالصدارة مع 13 نقطة، بفارق ثلاث عن أستراليا الوصيفة.

وفيما يتأهل منتخبان مباشرة من مجموعتي الدور الثالث إلى النهائيات ويخوض كل ثالث ملحقاً فاصلاً، تبدو السعودية واثقة الخطى نحو بلوغها كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها.

وفي المجموعة عينها، تحل في وقت لاحق اليابان (6 نقاط) على فيتنام الأخيرة من دون نقاط وتلعب عُمان (6) مع الصين (3) في الشارقة.

وافتقد المنتخب السعودي الثلاثي الحارس محمد العويس وياسر الشهراني وعبدالله مادو بداعي إصابة البعض وعدم الجاهزية الطبية للبعض الآخر، فيما تعرض الحارس فواز القرني لإصابة بالفخذ الأيمن خلال الحصة التدريبية الأخيرة.

وعوّل المدرب الفرنسي هيرفيه رينار على أمثال عبدالإله العمري وسلطان الغنام والقائد سلمان الفرج وعبدالإله المالكي ومحمد كنو وسالم الدوسري العائد من جديد، بعد غيابه عن مواجهتي الصين واليابان بسبب الإصابة.

تحت أمطار غزيرة وأمام جماهير غفيرة في ملعب وسترن سيدني ستاديوم، كان الأستراليون الذين لعبوا على أرضهم للمرة الأولى في عامين بسبب تداعيات فيروس كورونا، الأفضل في شوط أول دفاعي دون هز الشباك.

في الثاني، تألق الحارس السعودي محمد الربيعي بصد كرة خطيرة من مسافة قريبة وزاوية ضيقة لماتيو ليكي (59) ثم أهدر جاكسون إيرفاين من الكرة التالية والمرمى مشرع أمامه. تلاها صدّة مزدوجة لليامي أمام أوير مابيل ومارتن بويل (65).

وفي نهاية المباراة اقترب السعوديون أكثر من المرمى الأسترالي، فاختبر سلمان الفرج دفاع أصحاب الأرض (75). سدّد بعدها سالم الدوسري من مسافة قريبة صدها قائد أستراليا وحارسها ماثيو راين (81).

وسنحت بعدها فرصة للبديل صالح الشهري من رأسية خطيرة مرت على بعد سنتيمترات من القائم الأيسر (84)، ثم تدخل راين لوقف خطورة الدوسري (85)، فانتهت المباراة بتعادل سلبي. وتحل السعودية على فيتنام الثلاثاء فيما تلعب أستراليا مع الصين في الشارقة.

© 2021 AFP