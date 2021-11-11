تصفيات مونديال 2022: روسيا تكتسح قبرص بسداسية وتعزز صدارتها

لاعبو المنتخب الروسي يحتفلون بعد تسجيل الهدف الثاني في مرمى قبرص خلال الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في سان بطرسبرغ في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

سان بطرسبورغ (أ ف ب) – اكتسح المنتخب الروسي نظيره وضيفه القبرصي بسداسية نظيفة الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، معززاً بذلك صدارته للمجموعة الثامنة.

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وتناوب على تسجيل أهداف روسيا الستة لاعبو زينيت سان بطرسبرغ ألكسندر ييروكين (4 و87)، أندري موستوفوي (56)، أليكسي سوتورمين (62)، لاعب لوكوموتيف موسكو فيدور سمولوف (55)، ومهاجم سيسكا موسكو أنتون زابولوتوني (82).

وبهذا الفوز، عزز المنتخب الروسي صدارته في المجموعة الثامنة رافعاً رصيده إلى 22 نقطة، فيما بقيت قبرص في ذيل المجموعة مع خمس نقاط.

وهذا الفوز هو الخامس على التوالي لروسيا والسابع في التصفيات.

وتلعب لاحقاً في المجموعة نفسها كرواتيا التي تحلّ ضيفة على مالطا الخامسة بخمس نقاط، في مسعى إلى إبقاء الضغط على روسيا وتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين (تمتلك كرواتيا حالياً 17 نقطة).

وفي مواجهة أخرى أيضاً، تستضيف سلوفاكيا الثالثة سلوفينيا الرابعة، لفك الارتباط بينهما إذ يتعادلان بالرصيد نفسه مع عشر نقاط.

© 2021 AFP