تصفيات مونديال 2022: مواجهة شبه حاسمة بين إيطاليا وسويسرا لفتح باب التأهل

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ارشيف

ميلانو (أ ف ب) – يخوض منتخب إيطاليا، بطل أوروبا، مواجهة صعبة مع ضيفته سويسرا، الجمعة ضمن تصفيات مونديال 2022 في كرة القدم، محاولاً طرد شياطين النسخة الأخيرة عندما فشل بالتأهل إلى نهائيات 2018.

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بعد نشوة إحراز اللقب القاري عندما لم يكن مرشحاً للصعود على منصة التتويج، يتصدّر فريق المدرب روبرتو مانشيني ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية، لكن بفارق هدفين عن سويسرا المتعادلة معه بـ14 نقطة من 6 مباريات.

ويتأهل عن كل مجموعة متصدّرها فقط، فيما يخوض أصحاب المركز الثاني مباريات الملحق للتأهل إلى الحدث المنتظر في نهاية 2022.

واستلم مانشيني الإدارة الفنية لـ"سكوادرا أتزورا" بعد فضيحة عدم التأهل إلى مونديال 2018، ليغيب حامل اللقب أربع مرات عن النهائيات للمرة الأولى في ستة عقود.

يدرك مانشيني تماماً أهمية إعادة المنتخب الأزرق إلى الحدث العالمي "من الهام أن نلعب جيداً، لأنه بعد كأس أوروبا ستكون المباراة الأهم هذه السنة. ندرك تماماً أهمية تحقيق الفوز".

وسيضمن الفائز التأهل منطقياً، علماً بأن إيطاليا تخوض المواجهة الأخيرة على أرض إيرلندا الشمالية الإثنين فيما تستقبل سويسرا ضيفتها بلغاريا.

وبعد الهزيمة الموجعة أمام السويد في 2017، حاول مانشيني، المدرب السابق لإنتر ومانشستر سيتي الإنكليزي، ضخ روح إيجابية مفقودة، وقد نجح بذلك محرزاً لقباً قارياً طال انتظاره.

تابع المهاجم السابق محاولاً تخفيف الضغوط على لاعبيه "صحيح أنه إذا حققنا الفوز سنفتح أبواب التأهل إلى كأس العالم، لكن في نهاية المطاف هي مجرد مباراة كرة قدم".

غيابات هامة

ويفتقد مانشيني المهاجم تشيرو إيموبيلي لإصابته بربلة ساقه، بالإضافة إلى لاعبي وسط روما لورنسو بيليغريني ونيكولو زانيولو.

كما يغيب قائد دفاعه المخضرم جورجو كييليني لعدم تعافيه من إصابة بفخذه، ما دفعه إلى ترك معسكر المنتخب الاربعاء.

في المقابل، يعود لاعب الوسط نيكولو باريلا في مباراة يتوقع أن يحضرها خمسون ألف متفرج على الاستاد الأولمبي في العاصمة روما.

وترك باريلا أرض ملعب سان سيرو لإصابة عضلية خلال دربي ميلانو الذي انتهى بالتعادل، لكنه تدرّب الأربعاء مع الفريق.

على الطرف المقابل، يغيب عن المنتخب السويسري نجمه غرانيت تشاكا بالإضافة إلى مهاجم بنفيكا البرتغالي هاريس سيفيروفيتش.

وتعكّرت خطط المدرب مراد ياكين أيضاً بعد إصابة مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بريل إمبولو بفخذه خلال التعادل مع ماينتس الجمعة الماضي. قال ياكين في حديث صحافي "لم أصدق ذلك، قلت لنفسي إن هذا الأمر غير ممكن، ليس قبل مباراة بهذه الأهمية".

وسجل إمبولو (24 عاماً) مرة وحيدة في الدوري الألماني هذا الموسم، لكنه وقع ثنائية خلال سحق بايرن ميونيخ 5-صفر في الكأس المحلية قبل نحو أسبوعين. كما برز في آخر مباراتين لسويسرا في التصفيات، من خلال صنع هدفين خلال الفوز على إيرلندا الشمالية وتسجيله مرتين خلال التفوق على ليتوانيا برباعية نظيفة.

يذكر أن المواجهة الأخيرة بين المنتخبين في التصفيات انتهت بتعادل سلبي في سويسرا، وذلك بعد الفوز الكبير لإيطاليا بثلاثية نظيفة في كأس أوروبا.

4 نقاط

تبدو طريق إنكلترا، وصيفة بطل أوروبا، معبّدة نحو المونديال القطري، وهي بحاجة حسابياً من دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى لأربع نقاط من مواجهتين سهلتين ضد ألبانيا الجمعة على ملعب ويمبلي ثم سان مارينو لحجز بطاقة المجموعة التاسعة.

ويتصدّر منتخب "الأسود الثلاثة" الترتيب مع 20 نقطة من 8 مباريات، بفارق ثلاث عن بولندا الثانية التي تحل على أندورا الضعيفة.

وأعلن الإتحاد الانكليزي الأربعاء انسحاب لاعب خط وسط وست هام يونايتد ديكلان رايس بسبب المرض.

توالت الانسحابات في صفوف رجال المدرب غاريث ساوثغيت، حيث تخلف عن الالتحاق بمعسكر المنتخب لأسباب بدنية مختلفة كل من ثنائي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ولوك شو ولاعب وسط ساوثمبتون جيمس وورد-براوس.

وقرر ساوثغيت استدعاء مهاجم أرسنال إميل سميث رو للمرة الاولى مع المنتخب الأوّل في ظل الانسحابات.

وفي المجموعة السادسة التي ضمنت بطاقتها الدنمارك، تأمل اسكتلندا الثانية (17) في حجز بطاقة الوصيف عندما تحل على مولدوفا المتواضعة.

وفيما يمثل 13 منتخباً القارة الأوروبية في المونديال المقبل، ضمن حتى الآن منتخبا ألمانيا والدنمارك ظهورهما.

ويتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين متأهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

وخلافاً للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 آذار/مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 آذار/مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها الى المونديال (ثلاثة مسارات = ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).

© 2021 AFP