تصفيات مونديال 2022: ميسي جاهز لمواجهة الأوروغواي بحسب سكالوني

خوان مابروماتو ا ف ب/ا ف ب

يستعد الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض مباراة فريقه أمام الأوروغواي في تصفيات قارة أميركاالجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 بعد تعافيه من الاصابة

بوينوس ايرس (أ ف ب) – أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني الخميس أن مواطنه النجم ليونيل ميسي بات جاهزاً لخوض المواجهة المنتظرة أمام الاوروغواي ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

إعلان اقرأ المزيد

وغاب الفائز بالكرة الذهبية ست مرات عن آخر مباراتين لناديه الجديد باريس سان جرمان الفرنسي بسبب شعوره بانزعاج عضلي في أحد الفخذين وألم متكرر في ركبته اليسرى.

وكان من المتوقع أن يغيب "البرغوث" الصغير عن مباراة الجمعة أمام جاره ومضيفه الأوروغواي، لكن أسهم تواجده داخل المستطيل الأخضر ارتفعت كثيراً بعد تعافيه ومشاركته في تمارين فريقه.

قال سكالوني في مؤتمر صحافي قبيل اللقاء المنتظر "ميسي في حالة جيدة وفي حال استمر كذلك، فسيلعب".

وأضاف "من حيث المبدأ، إنه متاح. إذا كان في حالة جيدة، فأنتم تعرفون بالفعل ما أفكر به عن أسلوب لعبه ووضعه في المنتخب" و"سنتخذ القرار النهائي بعد ظهر اليوم (الخميس)".

وكان من المقرر أن تجري الأرجنتين تمارينها في ضواحي العاصمة بوينس آيرس بعد ظهر الخميس قبل أن تسافر إلى الاوروغواي، فيما انضم ميسي إلى المعسكر التدريبي الاثنين، حيث تدرب بداية بشكل منفرد قبل ان ينضم إلى زملائه لخوض التمارين الجماعية الأربعاء.

وأردف المدرب الأرجنتيني "من السهل التعايش مع ميسي، الذي يريد دائمًا اللعب، لأنني أريده أيضًا أن يلعب دائمًا".

ويحتل منتخب "راقصي التانغو" المركز الثاني ضمن تصفيات أميركا الجنوبية، متأخراً بفارق ست نقاط عن البرازيل المتصدرة ومتقدماً بفارق تسع نقاط عن منافسه المقبل الاوروغواي، قبل أن يستقبل رفاق ميسي الجار اللدود البرازيل في سان خوان الثلاثاء.

ويمر المنتخب الارجنتيني بفترة رائعة من حيث النتائج، حيث خاض سلسلة من 25 مباراة لم يذق خلالها طعم الخسارة، تخللها الفوز بمسابقة كوبا أمريكا في حزيران/يوليو تموز الماضي على حساب المضيفة البرازيل 1-صفر على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو.

وحقق ميسي أوّل لقب كبير بقميص بلاده، بعدما ذاق الأمرين بخسارته نهائي كأس العالم 2014 وثلاث نهائيات كوبا أمريكا.

© 2021 AFP