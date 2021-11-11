جائزة البرازيل الكبرى: هاميلتون يقرّ بامكانية حصوله على عقوبة في حال تبديل محرك سيارته

ساو باولو (أ ف ب) – أقرّ بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون الخميس بأنه قد يضطر إلى تبديل محرك سيارته مرسيدس والحصول بالتالي على عقوبة التراجع خمسة مراكز عند خط انطلاق جائزة البرازيل الكبرى، المرحلة التاسعة عشرة من البطولة العالمية، ما يشكّل انتكاسة قد تدمر آماله الضئيلة في الاحتفاظ باللقب.

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ولم يتمكن "السير" من حسم مصيره والعقوبة المحتملة، على خلفية تأخر وصول حاويات الشحن بعد سباق جائزة المكسيك الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

قال هاميلتون أمام الصحافيين "لا يمكنني التعليق في الوقت الحالي. لا أعرف، ولا أعتقد أن المحركات وصلت حتّى الآن، ولا هذا الصباح (الخميس)".

وأضاف "على حد علمي، محرك سيارتي على ما يرام، لكنني سأكتشف ذلك لاحقًا، من الواضح... لم نتمكن من عقد اجتماعنا الهندسي بعد".

وفي حال قرر فريق مرسيدس تبديل المجموعة الدافعة على متن سيارة هاميلتون، فسيكون قد قام بذلك للمرة الخامسة هذا العام متجاوزاً الحد القانوني المسموح به، ما يرتب على البريطاني عقوبة التراجع خمسة مراكز على الشبكة وتقليل فرصه بالفوز بهدف تقليص الفارق بينه وبين متصدر الترتيب سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، علماً أن الاخير يبتعد بفارق 19 نقطة قبل أربع جولات من النهاية.

وحقق "ماد ماكس" في المكسيك فوزه الثاني توالياً (بعد جائزة الولايات المتحدة) والتاسع هذا العام، فيما يكافح هاميلتون للبقاء على مقربة من منافسه، حيث فاز مرة واحدة فقط في ثمانية سباقات منذ جائزة بريطانيا الكبرى في تموز/يوليو الماضي، ولم يحقق سوى خمسة انتصارات هذا العام.

© 2021 AFP