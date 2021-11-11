دورة "دبليو تي ايه" الختامية: بداية جيدة لبليشكوفا وكونتافيت

هكتور فيفاس غيتي/غيتي عبر ا ف ب

غوادالاخارا (المكسيك) (أ ف ب) – استهلت التشيكية كارولينا بليشكوفا والإستونية أنيت كونتافيت حملتهما بنجاح في دورة "دبليو تي ايه" الختامية لموسم كرة المضرب، بفوز الأولى على الإسبانية غاربينيي موغوروسا والثانية على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الأربعاء في غوادالاخارا.

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وتابعت بليشكوفا، المصنفة ثالثة، هيمنتها على موغوروسا السادسة وتغلبت عليها 4-6 و6-2 و7-6 (8-6)، بعد مواجهة نارية استمرت ساعتين و26 دقيقة.

وحُسم اللقاء بالشوط الفاصل "تاي بريك" من المحاولة الرابعة لبليشكوفا.

وهذا الفوز التاسع في 11 مباراة لبليشكوفا على الإسبانية، والثالث توالياً في البطولة الختامية، لتعزز حظوظها في بلوغ نصف النهائي للمرة الرابعة توالياً.

وفي وقت مبكر، كانت كونتافيت، المصنفة ثامنة، قد تغلبت على كرايتشيكوفا الثانية 6-3 و6-4.

ووصلت الإستونية إلى المكسيك بفورمة جيدة، بعد تتويجها بأربعة ألقاب (كليفلاند، أوسترافا، موسكو وكلوج) في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر.

وتأكد مسارها التصاعدي بعد تغلبها على حاملة لقب بطولة رولان غاروس، في أول مواجهة بينهما على صعيد الدورة الختامية.

© 2021 AFP