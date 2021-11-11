دوري "أن بي ايه": باكس يسقط نيويورك نيكس بثلاثيات قاتلة

أل بيلو غيتي/ا ف ب

اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لاعب ميلووكي باكس (يسار) خلال المباراة ضد نيويورك نيكس ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين على ملعب ماديسون سكوير غاردن في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – أفلت ميلووكي باكس حامل اللقب من خسارة ثانية أمام نيويورك نيكس بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التفريط بتقدّم 24 نقطة، قبل أن يتسلح بالثلاثيات ويخرج فائزًا 112-100 الأربعاء على ملعب ماديسون سكوير غاردن ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وكان نيكس عوّض تأخّره بفارق 21 نقطة في الشوط الأول في المباراة التي جمعتهما الجمعة ليصدم باكس بالفوز في ميلووكي، إلا أنه لم ينجح في تكرار ذلك هذه المرة.

كان بات كونافتون أفضل مسجل في باكس مع 23 نقطة في أعلى سجل له هذا الموسم، بما فيها ثلاث ثلاثيات في الدقائق الأربع الأخيرة.أضاف غرايسون ألين محاولتين من خلف القوس في الوقت القاتل أيضًا لينهي ميلووكي المباراة مع 26 ثلاثية ناجحة من 50 محاولة.

بدا باكس في طريقه الى فوز مريح بعد أن خطف العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الكرة قبل أن يسجل سلة ساحقة، رافعًا تقدّم فريقه إلى 24 نقطة منتصف الربع الثالث.

إلا أن بدلاء نيكس الذين عوّل عليهم المدرب توم تيبودو لعدم فعالية اللاعبين الأساسيين نجحوا في تقليص الفارق. سجل ديريك روز 22 نقطة من مقاعد الاحتياط فيما أضاف إيمانويل كويكلي 18، بينها ثلاثية عادلت الأرقام 89-89 قبل 5:06 دقائق على نهاية المباراة.

إلا أن باكس الذي كان بلعب للأمسية الثانية تواليًا بعد فوزه على مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الثلاثاء، ومع استمرار غياب كريس ميدلتون وبروك لوبيز، أمطر سلة أصحاب الأرض بثلاثيات من خلال جرو هوليداي، جورج هيل وكونافتون ليستعيدوا فارق 10 نقاط قبل 2:05 من النهاية.

ورفع باكس رصيده الى ستة انتصارات ومثلها هزائم في المركز الثامن في المنطقة الشرقية.

في أبرز المباريات الأخرى، سجل كيفن دورانت 30 نقطة وأضاف لاماركوس ألدريج 21 فيما حقق جيمس هاردن تريبل دابل (17 نقطة، 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة) ليقودوا بروكلين نتس الى الفوز على أورلاندو ماجيك 123-90 معوضًا الخسارة أمام شيكاغو بولز الثلاثاء.

وتفوق لوس أنجليس ليكرز بطل 2020 في مباراة مثيرة بعد التمديد على ميامي هيت 120-117 بقيادة راسل وستبروك الذي حقق تريبل دابل (25 نقطة، 12 متابعة و14 تمريرة حاسمة)، ماليك مونك (27 نقطة) وأنتوني ديفيس (24 نقطة و13 متابعة) مع استمرار غياب نجمه المخضرم لييرون جيمس.

وعزز غولدن ستايت ووريرز صدارته للمنطقة الغربية بانتصار سادس تواليًا جاء على حساب مينيسوتا تمبروولفز 123-110.

© 2021 AFP