واشنطن تدعو الحوثيين للإفراج عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء

واشنطن (أ ف ب) – دعت الولايات المتحدة الخميس إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء يحتجزهم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

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وقال متحدّث باسم الخارجية الأميركية في بيان إنّه تمّ الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية.

وأضاف أن "موظفين يمنيين في سفارتنا ما زالوا محتجزين دون تفسير وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم"، من دون أن يحدّد عدد الموظفين المحتجزين أو مهامهم.

وأورد المتحدث أنّ المتمردين الحوثيين اقتحموا مجمّع السفارة المغلقة منذ 2015 عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض بسبب الحرب الأهلية في اليمن.

وتابع "ندعو الحوثيين إلى إخلاء المقار فوراً وإعادة جميع الممتلكات الأميركية التي تمّ الاستيلاء عليها".

وأردف أنّ "حكومة الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفينا وإخلاء سفارتنا".

واشتدّ القتال بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية، في الأسابيع الأخيرة حول مدينة مأرب الاستراتيجية التي تمثّل آخر معقل للحكومة في شمال اليمن.

ومنذ اندلاع الحرب عام 2014، سيطر الحوثيون تدريجياً على جزء كبير من شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة.

وخلال سبع سنوات من الحرب، غرق اليمن في واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة، وصار أكثر من ثلثي سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية. كما قتل عشرات آلاف اليمنيين، معظمهم من المدنيين، وشرّد الملايين بحسب منظمات دولية.

© 2021 AFP