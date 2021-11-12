أزمة المهاجرين: العراق يعمل على إعادة مواطنيه الراغبين بالعودة "طوعا" من بيلاروسيا

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مهاجرون في مخيم للاجئين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في منطقة غرودنو في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

في خضم اشتداد أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، أكدت وزارة الخارجية العراقية أن بغداد ستعيد المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة. ويحاول المهاجرون منذ شهور العبور من بيلاروسيا إلى بولندا لكن الأزمة بلغت مستوى جديدا عندما قام مئات بمحاولة منسقة الأسبوع الجاري ليصدهم حرس الحدود البولنديون.

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قال الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن بغداد ستعيد المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة، مؤكدا "لا نزال حتى هذه الساعة نوثق أسماء الراغبين بالعودة الطوعية".

وأوضح لوكالة الأنباء الفرنسية أن سفارة العراق في موسكو "بدأت بتسجيل الراغبين بالعودة الطوعية للعراق" في خطوة تأتي استعدادا "لاكتمال الأعداد الخاصة برحلة ستتوجه من مينسك إلى العراق خلال الأيام القليلة القادمة".

وأكد في الوقت نفسه أن العراق "على استعداد تام وكامل للقيام بأكثر من رحلة لنوفر الاستجابة العاجلة لكل من يريد العودة الطوعية".

وأضاف "لا نزال حتى هذه الساعة نستجمع هذه الأعداد "، موضحا "لمن فقد جواز سفره صدر توجيه وزارة الخارجية إلى سفاراتنا في الاتحاد الأوروبي بمنح جواز للعبور لكل من يريد العودة الطوعية لا سيما العالقين على الشريط الحدودي".

ويحاول المهاجرون منذ شهور العبور من بيلاروسيا إلى بولندا لكن الأزمة بلغت مستوى جديدا عندما قام مئات بمحاولة منسقة الأسبوع الجاري ليصدهم حرس الحدود البولنديون.

في الأثناء، حظرت أنقرة الجمعة على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروسيا على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين البلد السوفياتي سابقا وبولندا.

وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاراتيس شيناس أنه سيزور بغداد الاثنين لمناقشة أزمة المهاجرين، مضيفا "آمل التوجه الأسبوع المقبل أيضا إلى أنقرة".

استعداد كامل

وقال الصحاف إن العراق "على استعداد تام وكامل للقيام بأكثر من رحلة"، مضيفا "لا نزال حتى هذه الساعة نوثق أسماء الراغبين بالعودة الطوعية، ونؤكد على مبدأ العودة الطوعية ولسنا مع العودة القسرية للمواطنين العراقيين".

وأوضح أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "وجه سفارات العراق في موسكو وفي بولندا بأن توفد كوادر دبلوماسية إلى بيلاروسيا والشريط الحدودي الممتد بين ليتوانيا ولاتفيا وبيلاروس باتجاه بولندا للوقوف على أعداد العراقيين هناك والاطمئنان على سلامتهم والتنسيق والتواصل مع السلطات المعنية في تلك البلدان".

وعلق العراق "حتى إشعار آخر" منذ الخامس من آب/أغسطس الرحلات بين بغداد ومينسك، باستثناء تلك التي أعدت لإعادة المهاجرين. وأعيد حينها "نحو ألف شخص"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخطوط العراقية حسين جليل وكالة الأنباء الفرنسية.

كذلك، أوضح الصحاف أن "الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية وعبر بيان رسمي أوضحت أن الناقل الوطني أي الخطوط الجوية العراقية، أوقفت رحلاتها من العراق إلى بيلاروس لكن رحلات العودة لا تزال مستمرة".

وأضاف أن "وزارة الخارجية بادرت إلى تعليق البراءة القنصلية للقنصل الفخري البيلاروسي بشكل موقت وكذلك أيضا إيقاف عمل القنصل الفخري العراقي في بيلاروسيا وذلك للحد من منح سمات الدخول إلى بيلاروسيا".

فرانس24/ أ ف ب

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