أغويرو ينفي "الشائعات" بأنه لن يلعب مرة أخرى

باو بارينا ا ف ب

المهاجم الارجنتيني سيرخيو اغويرو مغادرا ملعب كامب نو بعد شعوره بالدوار والام في الصدر خلال مباراة فريقه برشلونة ضد الافيس في الدوري الاسباني. 30 تشرين الاول/اكتوبر 2021

برشلونة (أ ف ب) – نفى مهاجم فريق برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين لكرة القدم سيرخيو أغويرو شائعات نيته إنهاء مسيرته الكروية بسبب مشاكل في القلب، مشددًا على أنه يأمل في العودة إلى الملاعب في غضون ثلاثة أشهر.

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ونُقل الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا إلى المستشفى بعد أن عانى من مشاكل في التنفس أثناء مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن الدوري المحلي.

وقال النادي بعد تقييم حالة قلبه إن أغويرو سيكون "غير متاح للعب مع منتخب بلاده وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيتم تقييم فعالية العلاج لتحديد عملية شفائه".

لكن إذاعة كاتالونيا ذكرت الجمعة أن أغويرو "لن يلعب كرة القدم مرة أخرى بسبب مشكلة خطيرة في القلب".

ورد نجم مانشستر سيتي الإنكليزي السابق على تويتر ليقول إن الأمر ليس كذلك.

وأكد أغويرو على أنه "إيجابي دائما"، مضيفًا "هناك شائعات تدور ولكني أتبع رأي طبيب النادي وسنرى كيف أنا بعد 90 يومًا".

وترك أغويرو مانشستر سيتي، المتوج معه بـ15 لقبًا، الصيف الماضي عقب مساهمته في تتويج منتخب بلاده بلقب "كوبا أمريكا" في تموز/يوليو الماضي.

وترك أغويرو سيتي باعتباره الهداف التاريخي له مع 260 هدفًا، ومع أكبر عدد من الأهداف المسجلة لناد واحد في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز (184 هدفًا في 275 مباراة).

وعانى أغويرو قبل انتقاله إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، من إصابة بفيروس "كوفيد-19".

ولم تكن بداية المغامرة الثانية لأغويرو في الدوري الإسباني، بعد التي خاضها مع أتلتيكو مدريد بين 2006 و2011، موفقة إذ عانى من الإصابة واكتفى بالمشاركة في خمس مباريات وبهدف واحد.

© 2021 AFP