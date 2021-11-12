"ايه تي بي" الختامية: ديوكوفيتش مع تسيتسيباس وروبليف ورود في مجموعة واحدة

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في لقطة له خلال مباراته ضد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في دورة روما لكرة المضرب. 15 ايار/مايو 2021

روما (أ ف ب) – سيواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا كلا من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والروسي أندريه روبليف والنروجي كاسبر رود في المجموعة الخضراء ضمن بطولة "أيه تي بي" الختامية لكرة المضرب التي تنطلق في تورينو الاحد، بموجب القرعة التي اجريت مساء الخميس.

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أما المجموعة الأخرى (الحمراء)، فتضمّ الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا وحامل لقب هذه البطولة العام الماضي، إلى جانب الالماني ألكسندر زفيريف والإيطالي ماتيو بيريتيني والبولندي هوبرت هوركاش.

وتقام بطولة "أيه تي بي" الختامية في تورينو حتى عام 2025 بعد أن نظّمتها لندن في السنوات الـ12 الأخيرة. وتورينو هي المدينة الخامسة عشرة التي تستضيف البطولة الختامية، والأولى في إيطاليا، وستقام المباريات في "بالا ألبيتور" أكبر قاعة رياضية مقفلة في ايطاليا وهي كانت شُيّدت خصيصا لدورة الألعاب الأولمبية الشوية في المدينة الايطالية الشمالية عام 2006 واستضافت تحديدا منافسات الهوكي على الجليد.

ويأمل ديوكوفيتش (34 عاماً) في احراز لقبه السادس في هذه البطولة بعد اعوام 2008، 2012، 2013، 2014 و2015 ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم السويسري روجيه فيدرر.

ويخوض الصربي الفائز بـ20 لقبا كبيرا بالتساوي مع فيدرر والاسباني رافايل نادال، البطولة منتشيا بعد نجاحه في ضمان البقاء في صدارة التصنيف العالمي في نهاية العام الحالي وذلك للمرة السابعة في مسيرته، محطّماً الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه سابقا مع الأميركي بيت سامبراس.

وستكون المواجهة بين ديوكوفيتش وروبليف الأولى بينهما، علماً بان اللقاء كان منتظرا بينهما في ربع نهائي دورة باريس-بيرسي للماسترز ألف نقطة، لكن الأخير سقط أمام الاميركي تايلور فريتس في الدور الثاني الاسبوع الماضي.

كما يتواجه "نولي" للمرة الأولى مع تسيتسيباس للمرة الأولى، منذ النهائي الملحمي بينهما في نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي.

وفي المجموعة الثانية، ستكون المواجهة بين مدفيديف وزفيريف ثأرية للثاني الذي خسر أمام الاول 2-6 و2-6 في نصف نهائي دورة باريس-بيرسي.

© 2021 AFP