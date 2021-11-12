بطولة إسبانيا: ألفيش يعود الى برشلونة تحت قيادة تشافي

لويس جيني ا ف ب/ارشيف

لعب ألفيش مع برشلونة بين 2008 و2016 محققًا لقب دوري الابطال ثلاث مرات الى جانب تشافي.

مدريد (أ ف ب) – يعود الظهير البرازيلي المخضرم داني ألفيش الى برشلونة ليلعب تحت إشراف زميله السابق والمدرب الجديد تشافي هرنانديس الذي تشارك معه الأمجاد في الحقبة الذهبية للنادي الكاتالوني، وفق ما أعلن الاخير الجمعة.

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وبات ألفيش (38 عامًا) لاعبًا حرًا منذ مغادرته ساو باولو في أيلول/سبتمبر الفائت ولكنه لن يُسمح له باللعب قبل فتح سوق الانتقلات الشتوية.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "توصل برشلونة وداني ألفيش الى اتفاق مبدئي لانضمام اللاعب الى الفريق الاول حتى نهاية الموسم الحالي. سينضم البرازيلي الى التمرينات اعتبارًا من الأسبوع المقبل ولكنه لن يلعب حتى كانون الثاني/يناير".

بعد خمسة مواسم مميزة مع إشبيلية، انتقل ألفيش الى النادي الكاتالوني ولعب معه بين 2008 و2016 محققًا لقب دوري الابطال ثلاث مرات إلى جانب تشافي.

وخاض ألفيش 391 مباراة مع برشلونة وحقق معه 23 هدفًا و23 لقبًا، ويعتبر اللاعب الاكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم مع 46 لقبًا.

وتم تقديم تشافي كمدرب جديد للنادي الاثنين خلفًا للهولندي رونالد كومان المقال ليعود إلى الفريق الذي حقق معه ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة في دوري أبطال أوروبا كلاعب.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الليغا على بعد 10 نقاط من غريمه ريال مدريد و11 من المتصدر ريال سوسييداد بعد أن فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة.

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