بلينكن يزور الأسبوع المقبل كينيا ونيجيريا والسنغال

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واشنطن (أ ف ب) – أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّ وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيزور الأسبوع المقبل كلاً من كينيا ونيجيريا والسنغال حيث سيناقش خصوصاً ملفّي جائحة كوفيد-19 ومكافحة التغيّر المناخي.

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وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إنّ بلينكن سيلتقي في جولته الأفريقية هذه رؤساء الدول الثلاث "للدفع قدماً بالتعاون الأميركي-الأفريقي حول الأولويات العالمية المشتركة".

وأضاف أنّ بلينكن سيبحث أيضاً خلال رحلته التي تستمرّ من الإثنين إلى السبت ملفّات تتعلّق بتنشيط الديموقراطيات وتعزيز السلام والأمن وبالسعي إلى اقتصاد عالمي أكثر شمولاً.

ووفقاً للبيان فإنّ الوزير الأميركي سيستهلّ جولته في نيروبي حيث سيلتقي الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ومسؤولين حكوميين آخرين، وسيؤكّد لهم دعم الولايات المتّحدة لتنظيم انتخابات سلمية في 2022.

ومن نيروبي سيسافر بلينكن إلى أبوجا للقاء الرئيس النيجيري محمد بخاري وإلقاء خطاب حول السياسة الأميركية-الأفريقية.

وينهي الوزير الأميركي رحلته في داكار حيث سيلتقي الرئيس السنغالي ماكي سال ومسؤولين آخرين.

© 2021 AFP