تصفيات مونديال 2022: إنكلترا على مشارف النهائيات وبولندا تضمن الملحق أقله

غلين كيرك ا ف ب

مهاجم إنكلترا هاري كاين يسجل ضد ألبانيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022 على ملعب ويمبلي في لندن في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

باريس (أ ف ب) – باتت إنكلترا على مشارف بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بعد اكتساحها ضيفتها ألبانيا بخماسية نظيفة على ملعب ويمبلي بينها ثلاثية لهاري كاين ضمن منافسات الجولة التاسعة ما قبل الاخيرة من المجموعة التاسعة، فيما ضمنت بولندا خوض الملحق أقله بفوزها السهل على مضيفتها أندورا 4-1.

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ورفع المنتخب الإنكليزي وصيف بطل أوروبا رصيده الى 23 نقطة في الصدارة متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن بولندا، وسيكفيه التعادل أمام مضيفه سان مارينو المتواضع المتذيل من دون نقاط الاثنين لبلوغ النهائيات.

وبات رجال المدرب غاريث ساوثغيت الذي أشارت تقارير الى أنه أصبح قريبًا من تجديد عقده مع إنكلترا، على بعد مباراة من إنهاء التصفيات من دون أي خسارة بعد أن حققوا فوزهم السابع مقابل تعادلين.

وجاءت أهداف أصحاب الارض من هاتريك كاين في الشوط الاول (18 و33 و45+2) وهاري ماغواير (9) وجوردان هنردسون (28).

وأحكم الإنكليز سيطرة مطلقة على مجريات اللقاء وافتتحوا التسجيل برأسية ماغواير قلب دفاع مانشستر يونايتد إثر عرضية من ظهير تشلسي ريس جيمس (9)، رافعًا رصيده الى ثلاثة أهداف من خمس مباريات خاضها في التصفيات.

وكاد الضيوف أن يعادلوا عندما أخطأ كايل ووكر في إعادة الكرة الى حارسه ليقتنصها ميترو أوزوني وينفرد بجوردان بيكفورد داخل المنطقة الذي تصدى لها ببراعة (14).

وضاعف كاين التقدم برأسية قريبة بعد عرضية عن الجهة اليمنى من هنردسون (18)، قبل أن يضيف الاخير الثالث بعد لعبة مشتركة جميلة مع المهاجم الذي أعاد له الكرة الى داخل المنطقة ليراوغ لاعب وسط ليفربول الدفاع ويسكن الكرة زاحفة الى يسار الحارس (28).

وحقق كاين الهاتريك بهدف ثان من زاوية ضيقة عن الجهة اليسرى داخل المنطقة في سقف الشباك إثر تمريرة من رحيم ستيرلينغ (33)، وثالث من كرة أكروباتية رائعة متابعًا ركنية من فيل فودن (45+2).

ورفع كاين رصيده الى 39 هدفًا في المباريات الرسمية والتنافسية لإنكلترا (44 بالمجمل) متجاوزًا الرقم القياسي السابق لواين روني (37).

وشهدت المباراة أولى مشاركات إيميل سميث رو لاعب أرسنال المتألق أخيرًا، على الإطلاق مع المنتخب الاول بعد دخوله بديلا في الشوط الثاني.

بعشرة لاعبين من الدقيقة الأولى

ولم تواجه بولندا صعوبة في تخطي مضيفتها أندورا التي لعبت طيلة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ريكار فرنانديس لتحقق الانتصار الثالث تواليًا في التصفيات.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية (5 و73) فيما أضاف كميل جوزفياك (11) وأرداديوش ميليك (45+2) للضيوف، بينما أحرز جوان سيرفوس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (45).

وطرد فرنانديس في الثواني الاولى للقاء بعد أن ضرب بكوعه المدافع كميل ميليك على وجهه عندما ارتقى فوقه لتشتيت الكرة.

وافتتح هداف بايرن ميونيخ الالماني التسجيل عندما مرر جوزفياك عرضية الى داخل المنطقة ارتدت من أحد المدافعين لتتهيأ أمام ليفاندوفسكي تابعها في الشباك (5).

أضاف جوزفياك الثاني بعد أن تابع عرضية منخفضة على الطائر عن الرواق الايسر من بريميسلاف فراكوفسكي (11).

وبعد أن قلص أصحاب الارض الفارق بعد أن لامس مارك فاليس برأسه عرضية من جوان سيرفوس تابعت طريقها الى الشباك (45)، أعادت بولندا فارق الهدفين سريعًا بعد وصلت الكرة الى ليفاندوفسكي على باب المرمى مررها خالصة الى ميليك (45+2).

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الشخصي الثاني متابعًا تمريرة من بيوتر زييلينسكي (73).

في المباراة الاخرى في المجموعة، تفوقت المجر برباعية نظيفة على سان مارينو.

© 2021 AFP