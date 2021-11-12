تصفيات مونديال 2022: اسكتلندا تضمن الملحق الفاصل والدنمارك تواصل العلامة الكاملة

مهاجم اسكتلندا تشي آدامس خلال المباراة ضد مولدافيا في التصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

كيشيناو (أ ف ب) – واصلت اسكتلندا صحوتها وضمنت الملحق الفاصل بفوزها الثمين على مضيفتها مولدافيا 2-صفر الجمعة في كيشيناو في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم بقطر.

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وسجل مدافع رينجرز ناثان باترسون (38) ومهاجم ساوثمبتون الإنكليزي تشي آدامس (64) الهدفين.

وأهدر المدافع فاديم راتا فرصة تسجيل هدف الشرف لمولدافيا من ركلة جزاء في الدقيقة 82 تصدى لها حارس مرمى هارتس كريغ غوردون.

وهو الفوز الخامس تواليًا لاسكتلندا والسادس لها في التصفيات فضمنت الوصافة برصيد 20 نقطة بفارق سبع نقاط أمام منافستها الوحيدة عن المركز الثاني إسرائيل التي خسرت أمام النمسا بهدفين لنير بيتون (33) ودور بيريتز (59) مقابل أربعة أهداف لماركو أرناتوفيتش (51 من ركلة جزاء) ولويس شاوب (62 و72) و مارسيل سابيتسر (84).

في المقابل، منيت مولدافيا بخسارتها الثامنة تواليًا وتجمد رصيدها عند نقطة واحدة وتأكد إنهاؤها التصفيات في المركز الأخير.

وتابعت الدنمارك صاحبة بطاقة النهائيات عن المجموعة، انتصاراتها المتتالية وعلامتها الكاملة في التصفيات بفوز تاسع كان على حساب على ضيفتها جزر فارو 3-1 بثلاثة أهداف للاعبي وسط بولونيا الايطالي أندرياس سكوف أولسن (18) وهوفنهايم الألماني ياكوب برون لارسن (63) ومدافع أتالانتا الإيطالي يواكيم ميهيلي (90+3) مقابل هدف لكليمنت أولسن (90).

ورفعت الدنمارك غلتها من الاهداف في التصفيات الى 30 هدفاً مقابل هدف واحد في شباكها.

ويتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر من التصفيات، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين الأفضل تصنيفًا في مجموعات المستويات الأربع لمسابقة دوري الأمم الأوروبية موسم 2020-2021 والتي لم تنجح في احتلال أحد المركزين الاول والثاني في التصفيات المونديالية، لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

وخلافاً للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 آذار/مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 آذار/مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها الى المونديال (ثلاثة مسارات = ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).

© 2021 AFP